Codruța Kovesi, despre dosarul penal pe numele său: ”Sunt cam multe coincidențe aici”

Laura Codruța Kovesi a declarat că au fost prea multe coincidențe în dosarul penal făcut pe numele său de Secția de anchetare a magistraților.

Invitată la Europa FM, în emisiunea Andreei Esca, fostul șef al DNA a declarat că ”sunt cam multe coincidențe” legate de dosarul său penal – mai ales că acum a fost citată din nou exact pe 7 martie, adică în data când așteaptă decizia finală în privința candidaturii sale la funcția de pricuror șef european.

”Este clar că această chestiune cu dosarul penal, care … văd că este plin de coincidențe. Am înțeles că s-a început urmărirea penală exact înainte de a merge la audiere, după ce era un dosar vechi de un an de zile. O altă coincidență este după ce m-am întors. Deci mă întorc din Parlamentul European și primesc citație pentru când? Pentru 7 martie, când se votează din nou și se decide în Parlamentul European. Iarăși coincidență. M-am întrebat și eu, de ce nu am fost citată în 6 sau în 8. Adică sunt cam multe coincidențe aici.” – a spus Kovesi.

De asemenea, ea este de părere că, de acum încolo, totul este o decizie politică.

”O să vedem cât de mult afectează, însă ceea ce este important de spus este că ceea ce ținea de mine, eu am făcut. Din punct de vedere tehnic, ca profesionist, eu treaba mi-am făcut-o. Acum este o decizie politică. Va depinde de politicienii români, de politicienii europeni, pe care dintre cei 3 candidați îl vor alege” – a mai afirmat fosta șefă a DNA.

Laura Codruţa Kovesi a fost citată, pe 7 martie, la Secţia de investigare a magistraţilor, pentru a fi audiată în dosarul în care fosta şefă a DNA este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Kovesi a mai fost chemată pe 15 februarie în acest dosar, însă ea nu a fost audiată atunci, deoarece a cerut revocarea procurorului de caz, Adina Florea, dar şi a şefului Secţiei, Gheorghe Stan, motivul fiind “afectarea imparţialităţii”.

Cererea de recuzare a Adinei Florea a fost respinsă în aceeaşi zi de Gheorghe Stan, după care procurorul general Augustin Lazăr a respins şi recuzarea lui Gheorghe Stan.

Dosarul în care este acuzată Laura Codruţa Kovesi a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă. Acesta a fugit în Serbia, după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie. Ghiţă susţinea că, în anul 2011, Kovesi i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea lui Nicolae Popa cu un avion din Indonezia, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.

În această săptămână, Laura Codruţa Kovesi a fost audiată de comisiile CONT şi LIBE din Parlamentul European pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european. Ea s-a clasat pe prima poziţie între candidaţi după votul dat separat de ambele comisii, conform stirileprotv.ro.