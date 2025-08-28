Cod galben de caniculă în Timiș, Arad și Bihor

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de caniculă valabilă vineri în trei județe din vestul țării.

Sunt vizate județele Timiș, Arad și Bihor, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

Avertizarea Cod galben este în vigoare vineri între orele 12.00 și 21.00.

(sursa: Mediafax)

