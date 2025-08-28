Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Autoturism Volkswagen.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 25.09.2025 ora 14.00 în loc.Timişoara, str. Gh.Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie pentru următorul bun mobil:

– Autoturism: M1, marca: Volkswagen, model: Sharan, nr. de înmatriculare: TM36BRM, serie şasiu: WVWZZZ7MZ7V004089, capacitate cilindricã: 1896 cm3, an fabricaţie: 2006, culoare: gri, combustibil: motorinã, număr de locuri: 7, stare: satisfăcătoare, preţ de pornire licitaţia a IV a – 3.112 lei, exclusiv TVA, proprietate a debitorului PREJBAN MARIUS, conform Publicaţiei de vânzare nr. 15631/21.08.2025, 17-23/21.08.2025.

Informaţii detaliate se găsesc la nr. de telefon 0256200035, pe site-ul ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, secţiunea licitaţii şi anunţuri-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250822105127_17-23_15631.pdf