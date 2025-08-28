150 de euro de la un joc de societate, vânduți ca valută reală.

În data de 27 august 2025, în jurul orei 20:00, Poliția Municipiului Orăștie a fost

sesizată de un bărbat care reclamă faptul că un cunoscut i-a schimbat o sumă de bani, iar valuta oferită la schimb nu ar fi veridică.

Polițiștii, din primele cercetări, au stabilit că reclamatul, în cursul zilei de 26 august 2025, ar fi fost întrebat de un tânăr de 21 de ani, din Orăștie, dacă dorește să cumpere euro.

Fiind interesat, reclamantul a plătit 250 de lei pentru o bancnotă de 50 de „euro”, iar în cursul zilei de 27 august 2025 a mai cumpărat, de la aceeași persoană, 100 de „euro” (2 bancnote de 50 de „euro”) contra sumei de 450 de lei.

În seara zilei de 27 august 2025, cumpărătorul a observat că cele trei bancnote de 50 de „euro” primite de la tânărul de 21 de ani purtau inscripția „Prop copy” ( „copie de recuzită”), provenind, cel mai probabil de la un joc de societate, moment în care a constatat că a fost înșelat și s-a adresat polițiștilor.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.