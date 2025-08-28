Primăria a depus cererea de finanțare pentru Regenerarea Urbană a Pieței Mocioni

Primăria Timișoara a depus la Agenția pentru Dezvoltare Vest cererea de finanțare de peste 45 de milioane de lei pentru regenerarea urbană a Pieței Mocioni (Küttel).

Investiția este estimată la 73 de milioane de lei, iar municipalitatea va acoperi diferența de costuri.

Aceasta marchează un nou început pentru cartierul istoric Iosefin: 26.000 mp de spațiu public vor fi modernizați – Piața Mocioni, Piața Maria și 11 străzi.

Intervențiile propuse aduc un nou echilibru zonei: conectivitate mai bună pentru transportul public, mai mult spațiu verde și valorizarea patrimoniului arhitectural.

Acestea vizează peste 26.000 mp din zona Iosefin și includ Bulevardul 16 Decembrie 1989 (tronsonul dintre Splaiul Tudor Vladimirescu și Piața Mocioni), Piața Sfânta Maria, Piața Mocioni, precum și intrările de pe 11 străzi adiacente: Gheorghe Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Zugrav Nedelcu, Moților, Ady Endre, Emanoil Gojdu, August Treboniu Laurian și Ion Heliade Rădulescu.

Proiectul aduce trotuare mai largi, piste sigure pentru bicicliști, benzi dedicate transportului public și parcări reorganizate.