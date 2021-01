Catargele montate fără autorizație de construire duc Corpul de Control în fieful lui Culiță Chiș

Subiectul celor șase catarge montate ilegal în Timișoara în vremea administrației Nicolae Robu, prezentat de ziarul nostru în două articole recente, a fost atins și de primarul Dominic Fritz în conferința de presă de joi. Redăm în continuare declarațiile făcute de Dominic Fritz pe această temă:

“Primăria Timișoara a montat șase catarge pentru drapele în diferite puncte ale orașului. Problema este că a făcut asta fără autorizație de construire și asta este o practică care nu va mai fi continuată, să construim în oraș fără autorizație de construire. Pentru mine este foarte important să facem ceea ce facem pe baza legii și bineînțeles că instituțiile statului sunt primele care trebuie să respecte legea și să ofere un exemplu cetățenilor. De aceea eu sunt foarte revoltat față de felul în care s-au montat aceste șase catarge. Poliția Locală și-a făcut datoria, a întocmit procese-verbale de contravenție pe numele lui Culiță Chiș, care este director tehnic aici în primărie, șeful Direcției de Drumuri, Poduri, Pasaje și, după cum știți, domnul Chiș a contestat aceste procese-verbale de contravenție, dar a pierdut. Și, din păcate, domnul Chiș nu a făcut până acum nici un demers pentru a intra în legalitate. Pe mine, personal, nu mă deranjează catargele în sine, cred că își au locul în acest oraș, eu nu am un interes personal să nu mai fie aceste catarge, dimpotrivă, eu aș vrea să căutăm să găsim o soluție pentru a le ține pe loc. Pentru trei catarge încă suntem în termen pentru a intra îmn legalitate, pentru alte trei catarge termenul a expirat la începutul lui decembrie. Trebuie să avem o discuție cu Inspectoratul de Stat în Construcții, să vedem dacă mai există o variantă pentru a intra în legalitate. Eu nu voi putea permite să rămânem în ilegalitate. În ceea ce-l privește pe domnul Culiță Chiș, am dispus o misiune a Corpului de Control al primarului, să vadă exact pe ce bază s-au dat dispoziții, cine a plătit pentru aceste catarge, ce documente există în spatele acestor catarge și de ce nu s-a intrat în legalitate nici măcar după ce a fost această amendă. Atunci când Corpul de Control va avea răspunsurile la toate aceste întrebări, vom putea trage și concluzii disciplinare. Domnul Chiș momentan este în concediu timp de 30 de zile și asta este, din păcate, o cutumă pentru unii funcționari publici, să plece ori în concediu de odihnă, ori în concediu medical atunci când apar niște probleme, dar și asta este pe baza legii și respectăm și în sensul acesta legea”.

Salutăm poziția primarului Dominic Fritz și demersul pe care acesta a anunțat că l-a inițiat, acela de a trimite corpul de control în direcția condusă de Culiță Chiș. Poate, însă, ar fi interesant ca respectivul corp de control să întreprindă o acțiune similară și la Direcția Urbanism, acolo unde arhitectul-șef al orașului, Monica Mitrofan, s-a făcut doar că lucrează în chestiunea catargelor, jucând la trecerea timpului.

Arhitectul-șef joacă la trecerea timpului

După ce în articolul publicat miercuri am scris că arhitectul-șef al Timișoarei nu ne-a răspuns la o întrebare pusă în 15 ianuarie – “De ce arhitectul-șef al Timișoarei nu a dispus desființarea catargelor menționate în procesul-verbal de contravenție contestat în instanță de Culiță Chiș, din moment ce hotărârea Judecătoriei Timișoara a rămas definitivă în data de 13 octombrie 2020, iar termenul până la care ar fi trebuit să se intre în legalitate a expirat în 6.12.2020? Concret, când vor fi date jos primele 3 catarge (cele 2 din fața Catedralei Mitropolitane) și cel din intersecția Bd. I.C. Brătianu cu Bd. Michelangelo?” -, am primit în aceeași zi răspunsul mult așteptat. Iată-l: “Având în vedere materialele diseminate în spațiul public și în mass-media locale, vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală Urbanism a solicitat Direcției Poliția Locală, prin adresa SC2021–1673/25.01.2021, să comunice Arhitectului Șef, conform procedurilor interne operaționale și de sistem, dacă contravenientul s-a conformat măsurilor dispuse prin p.v.c.s.c. nr.84 seria AX434847 din 06.12.2019, în sensul desființării construcțiilor neautorizate până la termenul limită stabilit. Totodată a fost transmisă și rugămintea de a se comunica Direcției Generale Urbanism dacă procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor amintit mai sus a fost contestat și dacă acțiunea în instanță s-a soluționat printr-o sentință / decizie civilă definitivă, acest document urmând a fi pus de asemenea la dispoziția Arhitectului Șef. Mai menționăm că în urma verificărilor în baza de date informatizată a Direcției Generale Urbanism, la data prezentei nu a putut fi identificată nici o autorizație de construire emisă pentru intrarea în legalitate. După ce vor fi coroborate toate informațiile solicitate vor fi inițiați pașii procedurali și legali în sensul conformării la măsurile dispuse de Arhitectul Șef și în ceea ce privește obligația de a face”.

Așadar, deși termenul la care ar fi trebuit să se intre în legalitate cu privire la primele trei catarge montate din ordinul lui Culiță Chiș a expirat în 6 decembrie 2020, fără ca acest lucru – intrarea în legalitate – să se fi întâmplat, arhitectul-șef Monica Mitrofan și subalternii săi din Direcția Urbanism nu au trecut la pasul legal următor: desființarea lucrărilor, adică demontarea catargelor. Dacă “Renașterea bănățeană” n-ar fi dezvăluit toate aceste aspecte, cu siguranță că nimeni din Direcția Urbanism n-ar fi mișcat un deget. Culmea este că doamna Mitrofan se află încă la faza culegerii unor informații pe care noi le-am prezentat public încă de-acum două săptămâni. Și anume la faptul că domnul Culiță Chiș a contestat procesul-verbal de contravenție referitor la primele trei catarge, că a pierdut procesul în iulie 2020 și că sentința instanței de fond a rămas definitivă încă din luna octombrie 2020.

Ultimele trei catarge au fost montate de STPT, din ordinul lui Culiță Chiș

Între timp, am mai aflat ceva. Într-un răspuns trimis de Poliția Locală Timișoara activistului civic Lucian Mugur Șerdean – timișoreanul care are meritul de a fi semnalat primul toate aceste derapaje cu catargele fără autorizație de construire ale șefului Direcției de drumuri, Culiță Chiș -, se arată că ultimele trei catarge au fost montate, fără autorizație de construire, de către Societatea de Transport Public Timișoara (STPT), în sensurile giratorii din Calea Buziașului-AEM, Calea Șagului – Shopping City și Str. Holdelor intersecție cu str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Așadar, al doilea proces-verbal de contravenție, emis în 4 decembrie 2021, pentru care s-a stabilit amendă contravențională de 1.000 de lei nu îl are drept contravenient pe Culiță Chiș, ci pe STPT. Ca atare, l-am contactat telefonic pe directorul STPT, Nicolae Bitea, pentru a-l întreba dacă societatea de transport a contestat în instanță acest proces-verbal de contravenție. Domnul Bitea ne-a confirmat că societatea a primit acea amendă, dar nu a știut să ne spună dacă STPT a atacat sau nu în instanță PV-ul cu pricina, asigurându-ne însă că, și dacă nu l-a atacat încă, îl va ataca. Asta pentru că, susține Nicolae Bitea, STPT a montat acele trei catarge la ordinul lui Culiță Chiș, nu din proprie inițiativă, astfel că încălcarea legislației nu îi poate fi imputată societății de transport.