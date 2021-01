Bombă în scandalul catargelor montate ilegal în Timișoara!

În cea mai importantă instituție a Timișoarei, minciuna a devenit, de multă vreme, un instrument de lucru. Poate chiar cel mai des folosit. Diverși șefi din primărie – căci despre această instituție este vorba – apelează la te miri ce subterfugii și înșelătorii pentru a-și justifica deciziile ilegale. Campioana detașată a ilegalităților este șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian – ea însăși ajunsă fraudulos în funcție -, dar alți decidenți din primărie fac eforturi să recupereze din handicap.

În articolul publicat în 15 ianuarie și intitulat “Primăria a montat ilegal șase catarge în Timișoara, iar acum trebuie să le dea jos”, am dezvăluit în exclusivitate că montarea în ultimii doi ani a șase catarge cu steag tricolor în diferite zone din oraș s-a făcut fără autorizație de construire. Adică ilegal!

Decizia de montare a respectivelor catargelor i-a aparținut șefului Direcției Generale de Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități (DGDPPRU) din cadrul Primăriei Timișoara, Culiță Chiș, care, în 6 decembrie 2019, în urma procesului-verbal de contravenție întocmit de agenții Poliției Locale, a fost sancționat cu avertisment de arhitectul-șef al Municipiului Timișoara, pentru primele trei catarge (din fața Catedralei Mitropolitane, de la intersecția Bdului CD Loga-Bdul Regele Ferdinand-Str. 16 Decembrie 1989 și de la intersecția Bdului IC Brătianu-Bdul Michelangelo), iar în 4 decembrie 2020 a primit amendă de 1.000 de lei, pentru montarea fără autorizație de construire a celorlate trei catarge (amplasate pe Str. Holdelor-Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sens AEM – Piața Gheorghe Domășnean, Calea Șagului – în dreptul Shopping City).

În afara avertismentului, respectiv a amenzii, arhitectul-șef a dispus intrarea în legalitate sau desființarea lucrărilor, cu termen de 6 decembrie 2020 pentru primele trei catarge și 4 decembrie 2021 pentru celelalte trei. Așa cum arătam în articolul menționat mai sus, șeful DGDPPRU a atacat în instanță procesul-verbal de contravenție emis de Poliția Locală Timișoara, dar a pierdut procesul și nu a mai făcut apel, astfel că hotărârea din 17 iulie 2020 a Judecătoriei Timișoara a rămas definitivă în data de 13 octombrie 2020.

Primăria Timișoara face ce știe ea mai bine: tace

În 15 ianuarie, după publicarea articolului, am adresat Primăriei Timișoara următoarele întrebări: “De ce arhitectul-șef al Timișoarei nu a dispus desființarea catargelor menționate în procesul-verbal de contravenție contestat în instanță de Culiță Chiș, din moment ce hotărârea Judecătoriei Timișoara a rămas definitivă în data de 13 octombrie 2020, iar termenul până la care ar fi trebuit să se intre în legalitate a expirat în 6.12.2020? Concret, când vor fi date jos primele 3 catarge (cele 2 din fața Catedralei Mitropolitane) și cel din intersecția Bd. I.C. Brătianu cu Bd. Michelangelo?”.

După două săptămâni, n-am primit nici un răspuns. Așadar, deși nu am solicitat vrafuri de documente sau nu am pus cine știe ce întrebări încuietoare, care să necesite zile în șir de “brainstorming”, decidenții din Primăria Timișoara n-au catadicsit să ne ofere nici o lămurire. Implicit, nici cetățenilor orașului, că n-am fi ținut răspunsurile pentru noi, ci le-am fi făcut publice. Așa cum am mai scris, dispariția lui Nicolae Robu din organigrama instituției nu este suficientă pentru instaurarea transparenței și a profesionalismului în Primăria Timișoara, mai e mult până departe.

O corespondență cu cântec

Dacă nu am primit până acum răspunsurile la întrebările menționate mai sus, poate că articolul de față va reprezenta un imbold în acest sens. În data de 10 iunie 2020, omul care a decis montarea fără autorizație de construire a celor șase catarge, Culiță Chiș, a transmis un răspuns Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) Vest în urma adresei din 20 mai 2020 a acestei instituții, având ca subiect catargele, expediate către Primăria Timișoara.

În răspunsul său, domnul Chiș îi informează astfel pe cei de la ISC Vest: “Vă transmitem că am solicitat Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației punctul de vedere cu privire la solicitarea petentului, respectiv să ne comunice dacă trebuie sau nu să obținem autorizație de construire pentru stâlpii multifuncționali amplasați pe arterele principale de acces în municipiul Timișoara”.

Bun, pare că omul a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și demonstra buna-credință, a cerut lămuriri de la experții-experților în materie de lucrări publice, ce poți să-i ceri mai mult?

Din păcate, așa cum spuneam la începutul acestui articol, minciuna a ajuns un “modus vivendi” în Primăria Municipiului Timișoara. Am intrat în posesia „adresei” pe care domnul Culiță Chiș susține că a expediat-o către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, o prezentăm alăturat, față în față cu răspunsul adresat celor de la ISC Vest. După cum se observă, “adresa” lui Culiță Chiș către minister este datată 28.05.2020 și are numărul de înregistrare în primărie 569. Doar că adresa trimisă de același Culiță Chiș către ISC Vest este datată 10.06.2020, dar are numărul de înregistrare în primărie 568!

Adresa reală și adresa inventată

Cum este posibil ca o “adresă” ieșită din registratura Primăriei Timișoara în 28 mai 2020 să aibă un număr mai mare decât o adresă ieșită din registratură două săptămâni mai târziu?! Există două explicații posibile: 1. poate fi vorba, pur și simplu, de o eroare de redactare, iar numărul de înregistrare să fie altul; 2. ne aflăm în prezența unui fals de zile mari, acea adresă fiind o făcătură menită să inducă în eroare Inspectoratul de Stat în construcții Vest.

Dominic Fritz poate face curățenie. Sau nu

După ce am intrat în posesia celor două documente, am trimis, la rândul nostru, în 19 ianuarie, următoarea adresă către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației:

“Ați primit din partea Direcției Generale D.P.P.R.U. din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara o adresă datată 28 sau 29.05.2020 (ori în jurul datei respective) prin care vi se solicita punctul de vedere cu privire la necesitatea obținerii unei autorizații de construire pentru stâlpii multifuncționali amplasați pe arterele principale de acces în municipiul Timișoara? În cazul în care ați primit o asemenea solicitare din partea Direcției Generale D.P.P.R.U. din cadrul Primăriei Timișoara, vă rugăm să ne comunicați și care a fost răspunsul pe care i l-ați trimis (eventual dacă ne puteți remite o copie a respectivului răspuns)”.

Miercuri am primit răspunsul ministerului: NU. Nu s-a primit nici o adresă de genul acela din partea Primăriei Timișoara, ca atare nu există nici un răspuns al ministerului pe subiectul respectiv!

Mingea se află acum în curtea primarului Dominic Fritz, care poate demonstra că sloganul “O Românie fără hoție” nu a fost valabil doar în campania electorală și că își dorește realmente să facă ordine în instituția pe care o conduce.