Ilie Vlaicu, noul președinte al Asociației Române a Apei

Adunarea Generală a Asociației Române a Apei și-a ales, prin votul majorității membrilor săi, noul președinte, în persoana domnului dr. ing. Ilie Vlaicu, directorul general al companiei de apă Aquatim S.A. din Timișoara.

Numirea în această funcție este o recunoaștere și o apreciere a rezultatelor obținute de către domnul Ilie Vlaicu în ultimii opt ani, în calitate de prim-vicepreşedinte al A.R.A., și a activității depuse la conducerea Aquatim timp de peste 21 de ani.

“A.R.A. este una dintre asociațiile importante și puternice din România, fiindcă îi are ca membri atât pe toți marii furnizori de apă potabilă din țara noastră, cât și pe principalii actori din industria apei. Sunt onorat că am fost ales în această funcție, care înseamnă și punerea în practică, în următorii ani, a planului de management și reformare a A.R.A. cu care mi-am susținut candidatura. Planul propus a cântărit în decizia colegilor mei din A.R.A., decizie care a mai fost influențată, cred, și de faptul că Aquatim este, de ani buni, în topul performanțelor financiare și tehnice al societăților de alimentare cu apă și canalizare din România. Industria apei este în plină expansiune, iar Asociația Română a Apei are un rol hotărâtor în acest context, pe care și-l va asuma și-l va juca”, afirmă președintele A.R.A., Ilie Vlaicu.

Asociația Română a Apei reunește profesioniștii din domeniul apei, experţi în cercetare, practică, reglementare, consultanţă şi producţie, importatori de echipamente şi tehnologii de profil, precum și 47 de operatori ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din România.