Captură impresionantă! Polițiștii au descins în casele unor deținători de arme (video)

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, au pus în executare, în data de 9 aprilie, 29 de mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane din județul Arad, bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni la regimul armelor.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 10 arme, dintre care 6 deținute ilegal, 475 de cartușe, diferite calibre, deținute ilegal, peste 200 de trofee, un amortizor, peste 450 de kilograme de carne susceptibilă a proveni din vânat, 7 capcane, o setcă, 173 de articole pirotehnice și 12.000 de fire de țigarete, nemarcate fiscal, a transmis IPJ Arad.

În baza probatoriului administrat, au fost reținuți 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 53 de ani, din Corbești, Pârnești, Roșia Nouă și Arad, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.

Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Hunedoara și Timiș, polițiștilor municipiului Arad, Serviciului de Ordine Publică Arad, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, polițiilor orășenești Sântana și Nădlac, luptătorilor S.A.S, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și jandarmilor arădeni.