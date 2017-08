”Bursucul” îi dă târcoale versatului… vulpoi

CFR Cluj vine în Banat din privilegiata postură de lider și la adăpostul unei liniștitoare linii de clasament, care ne atrage atenția că plasa ardeleană a fost scuturată o singură dată în cele 630 de minute de joc disputate până acum în actuala ediție de campionat, băieții lui Dan Petrescu sprintând ca din resort, având șase victorii și doar un singur egal în tolbă.

Așadar, este imposibil să nu ne ”fulgere” prin minte o situație similară pe care fanii timișoreni au ”fumat-o” cu destui ani în urmă, când gruparea de lângă Feleac – pe atunci mult mai arogantă și chiar obraznică – și-a încordat mușchii cu mult dimp înainte de meci, promițănd chiar și un scor-fluviu în Banat, dar a plecat acasă cu coada între picioare, fiind pusă cu botul pe labe de un superb gol marcat în ultimele minute de Aliuță.

Desigur, acum datele problemei sunt altele, mai ales prin prisma faptului că pe teren nu se vor mai afla – nici de-o parte, nici de cealaltă – jucători plătiți cu sute de mii de euro pe an. Oaspeții de sâmbătă după-amiază (ora 18,30) ai Timișoarei au însă marele atu tocmai pe banca tehnică, de unde ”Bursucul”, cu bagheta lui aproape magică, dar și cu un bici care pocnește amenințător, reușește să-și mobilizeze elevii în orice împrejurare.

De fapt de tenacitatea lui ne-am mai izbit și în acea ediție în care Urziceniul ne-a suflat titlul de sub nas, într-o partidă destul de stranie, disputată pe stadionul ”Dan Păltinișanu”. Dar nici pe banca lui Poli nu stă acum un novice într-ale fotbalului. Suntem convinși că flerul versatului ”vulpoi” Ionuț Popa îi va șopti până la ora meciului formula ideală.

Așadar, sâmbătă, la Timișoara, se anunță o partidă pe cinste, ambele echipe aflându-se pe val. E drept, CFR-ul să lăfăie pe unul mult mai mare, dar cu cât privești mai de sus cresc și șansele ca aerul să devină mai rar sau să se răcească brusc…

Problemele curg spre rezolvare?

Vicepreședintele lui ACS Poli Timișoara, Radu Birlică, a oferit, pe site-ul oficial al clubului, detalii interesante despre actuala stare de spirit a grupării violete:

”Situația financiară a clubului nu este foarte roz, din cauza faptului că, așa cum toată lumea știe, când am plecat la drum cu domnul Drăgoi, în 2016, în proiectul de salvare a clubului, cu o penalizare de 14 puncte, alături de zestrea depunctării am primit și… o datorie de 2,8 milioane de euro.

Ne-am asumat toate aceste aspecte, cu credința că putem să ne descurcăm, ceea ce s-a și întâmplat în cele din urmă. Ca să fim concreți, pot să vă spun că la acel moment era o datorie la ANAF de 1,7 milioane de euro și 1,1 milioane de euro datorii către terți (jucători, persoane fizice, agenți economici etc). Așa cum bine știți, împreună cu jucătorii și staff-ul tehnic, conducerea clubului a reușit să salveze echipa de la retrogradare, plătind și 800.000 euro din datoria existentă în momentul preluării clubului.

La sfârșitul campionatului 2016-17, am acumulat o datorie de două milioane de euro la ANAF și o restanță de cinci luni, reprezentând datorii neachitate către jucători. Vreau să subliniez faptul că neavând finanțare din 2015, plățile curente legate stingerea datoriilor vechi au fost realizate doar prin contracte de sponsorizare, contracte de publicitate, încasări și drepturi TV.

Poli Timișoara funcționează asemenea unui club privat, neavând sub nici o formă vreo finanțare publică. Președintele clubului și staff-ul au reușit să mențină echipa pe linia de plutire, să aplanăm conflicte vechi existente cu impresari și firme. În acest moment, situația s-a îmbunătățit prin plătirea către ANAF a sumei de 720.000 euro, dar asta nu înseamnă că suntem pe profit. Încă suntem un club cu datorii neonorate, situație care nu ne mulțumește.

Clubul își va continua activitatea ,chiar dacă avem nevoie, prin noua ordonanță, și de finanțarea mult visată. Am tot auzit voci acuzatoare privind faptul că nu am accesat acei bani direct de la LPF, din tranșa drepturilor TV. ANAF Timișoara a întreprins o acțiune de poprire privind acești bani către LPF, cu trei luni înainte ca echipa să încheie campionatul.

Legea spune clar și trebuie să respectăm acest lucru, că banii trebuie plătiți imediat către taxele statului. Dacă acei bani erau în contul nostru, puteam plăti trei salarii restante. Dar acele fonduri au plecat direct către stat, conform legii”.

Finanțarea ar putea veni în septembrie

Referitor la finanțarea din partea autorităților, problema râmâne în așteptare: ”Să vă explic clar. Clubul a depus la Primărie un proiect de finanțare, reușind prin plata amintitei sume către ANAF deblocarea conturilor și obținerea certificatului fiscal ”pe zero”.

Nu vreau să intru în detaliile ședinței în care s-a discutat despre finanțare, dar așa cum a afirmat și primarul Nicolae Robu, proiectul a fost momentan retras din cauza unor anumiți consilieri, care ori nu au vrut să înțeleagă, ori nu au înțeles ce înseamnă o formație din Liga 1 care îți poate aduce prestigiu în România, o imagine mai bună și o publicitate pozitivă pentru oraș.

Avem nevoie de această finanțare, deși noua ordonanță dată conține lacune juridice. Dar sperăm, așa cum domnul primar ne-a promis în calitate de polist adevărat (și trebuie să-i mulțumim că există această echipă), că în septembrie se va aproba acest proiect. În cazul cel mai nefericit în care nu s-ar aproba o asemenea finanțare, trebuie să găsim resurse ca și până acum din sponsorizări și publicitate să ne achităm obligațiile față de stat, jucători, staff și terți.

Însă ar fi de zece ori mai greu decât în urmă un an. Acum, avem o povară în plus cu reeșalonarea datoriei către ANAF, un cuantum lunar destul de mare. Am adus jucători de o calitate net superioară, cu care vrem să facem performanță, nu să ne propunem salvarea de la retrogradare.”