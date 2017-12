Bolile tiroidiene afectează tot mai mulţi timişeni! 86% dintre bolnavi sunt femei! Primele simptome

Numărul pacienților cu afecțiuni tiroidiene din România s-a triplat în ultimii șase ani. Medicii endocrinologi atenționează că numărul real de pacienți cu boli tiroidiene este cu mult mai mare. Nediagnosticate, aceste boli nu doar că afectează psihicul pacienților, ci le cauzează și probleme cardiovasculare.

Oboseala continuă, irascibilitatea și depresia nu sunt normale, ci sunt semne ale unor probleme tiroidiene ce trebuie tratate de urgență, avertizează medicii. Potrivit acestora, tiroida este o glandă în formă de fluture situată la baza gâtului, în fața traheei şi este esențială în buna funcționare a organismului.

Hormonii tiroidieni influențează consumul de energie, temperatura corpului și ritmul bătăilor inimii. Nediagnosticate, bolile tiroidiene pot cauza afecțiuni grave, susțin specialiștii.

Atât secreția scăzută de hormoni tiroidieni (hipotiroidia), cât și cea ridicată (hipertiroidia) afectează în primul rând metabolismul pacientului. De aceea, aceste afecțiuni cauzează cel mai des boli de inimă (hipertensiune arterială și arteroscleroză) și duc la mărirea riscului de accident cardiovascular. De asemenea, și tulburările psihice bipolare sunt asociate cu bolile endocrinologice.

Conform Institutului Național de Sănătate Publică, în 2010, în România s-au înregistrat 35.439 cazuri noi de boli tiroidiene, iar anul trecut, au fost depistate de trei ori mai multe, cu precădere la persoane din mediul urban. Datele statistice arată că 86 la sută dintre pacienții cu hipotiroidie sunt femei.

Potrivit medicilor, multe persoane nu se prezintă la medic, punând simptomele bolilor tiroidiene pe seama stilului de viață. Specialiștii avertizează că fluctuațiile greutății, constipația, oboseala cronică, durerile musculare, migrenele, problemele de digestie și depresia, alături de ciclul menstrual neregulat și libidoul scăzut, în cazul femeilor, reprezintă semne ale unor probleme endocrinologice.

”Românii sunt obișnuiți să nu se simtă bine. Oboseala care durează mai multe zile, irascibilitatea și episoadele de anxietate nu sunt și nici nu ar trebui să fie tratate ca și cum ar fi o normalitate. Normal este să ne simțim bine. Bolile tiroidiene pot fi ținute sub control, dar este foarte important ca acestea să fie depistate în stadiu incipient. De aceea, insist ca pacienții să-și testeze periodic, de la an la an, nivelul de TSH din sânge”, spune medicul specialist Rodica Petriș.

Potrivit acesteia, medicii de familie trebuie să le recomande pacienților să-și facă investigații endocrinologice.