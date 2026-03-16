Bărbat găsit înecat în Bega, la Timișoara

La data de 16 martie, în jurul orei 16:40, polițiștii Secției 2 Urbane au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană s-ar afla în apă lângă un ponton special amenajat de pe râul Bega, posibil decedat.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat de 45 de ani. În urma primelor verificări, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violență, a transmis IPJ Timiș.

Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Imagine cu rol ilustrativ