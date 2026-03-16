Festivalul Filmului Francez revine la Timișoara

Publicat în de Codrina Tomov
Festivalul Filmului Francez revine la Timișoara

Festivalul Filmului Francez revine la Timișoara

În perioada 19 -22 martie, România celebrează francofonia în cadrul Festivalului Filmului Francez, a 30-a ediție aniversară, la Timișoara și în alte 15 orașe. Evenimentul aduce pe marele ecran povești puternice, regizori și actori remarcabili ai cinematografiei franceze contemporane.

”Deschidem festivalul joi, 19 martie, cu începere de la ora 20, la Cinema Studio, cu mult așteptata avanpremieră a fimului <<Străinul / L’Étranger>>, adaptare cinematografică a romanului scris de Albert Camus, în regia lui François Ozon.

Filmul prezintă povestea lui Meursault, un tânăr de vreo treizeci de ani, care își înmormântează mama fără să manifeste cea mai mică emoție.

Viața lui ia o turnură neașteptată în urma unui incident pe o plajă, sub un soare dogoritor. Procesul care urmează devine o reflecție puternică despre moralitate, libertate și judecata societății. Te invităm să ne reîntâlnim la cinema pentru o poveste care a marcat generații de cititori. Biletele sunt disponibile pe site-ul Cinema Studio: https://cinema-timisoara.ro/filme/strainul/2026-03-19-20-00/

Programul complet al festivalului este disponibil pe site-ul oficial: https://festivalff.ro/editii/2026/program. Ne vedem la film! ”, au transmis cei de la Institutul Francez Timişoara.

