Echipa de robotică de la ”Pedagogic”, calificată la campionatul mondial din SUA

Echipa CSH a Colegiului Național Pedagogic ”Carmen Sylva” din Timișoara a obținut locul I pe țară la Campionatul Național de Robotică – FIRST Tech Challenge România, calificându-se, astfel, la campionatul mondial ce va avea loc la Houston (SUA), în luna aprilie.

Etapa finală a campionatului național, organizat de Asociația ”Nație prin Educație”, s-a desfășurat în perioada 13-15 martie la București, reunind echipe din peste 170 de licee din țară.

Județul Timiș a fost reprezentat de cinci echipe din Timișoara: Atlas CNB – Colegiul Național Bănățean , Solar Sparks Robotics – Școala Gimnazială nr. 30 , Team CSH – Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, CyberMoon – Colegiul Național „C.D. Loga” și RoboDojo – Colegiul Național „Ana Aslan”.

CITEȘTE ȘI: Pescuit civilizat la Jimbolia

În urma participării la etapa națională, două dintre echipele timișorene vor merge mai departe, la competițiile internaționale.

Astfel, Team CSH de la Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” va reprezenta România, alături de alte șapte echipe din țară, la campionatul mondial din Statele Unite, iar CyberMoon de la Colegiul Național „C.D. Loga”, cu locul III la nivel național, se numără printre cele 12 echipe calificate la Premier Events.