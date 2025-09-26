Băiețel în vârstă de 4 ani, rănit grav la Margina. Șoferul a intrat cu mașina în parapeții din beton

B ăiețel î n v â rst ă de 4 ani, rănit grav la Margina. Șoferul a intrat cu mașina î n parap eții din beton

Un bărbat, de 48 de ani, a condus un autoturism pe A1, dinspre Timișoara înspre Deva, iar la un moment dat, la coborârea de pe autostradă, nodul rutier Margina, ar fi pierdut controlul autoturismului și ar fi ar fi intrat în coliziune cu parapeții din beton.

În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv un minor în vârstă de 4 ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 48 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiș