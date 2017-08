Avertisment şoc de la APC: Peşte radioactiv în hypermarketuri!

Una din două conserve de ton care se găsesc la rafturile magazinelor conţine peşte contaminat cu Cesiu 137, un izotop radioactiv al acestui element chimic. Concluzia se desprinde dintr-un studiu făcut de Asociaţia Pro Consumatori, în cadrul căruia au fost analizate 33 de conserve provenite din Thailanda, Filipine, Spania, Ecuador, Cote D Ivoire, Bulgaria, Vietnam, Ghana, Seychelle, Mauritius, Grecia şi Italia.

Specialiștii în igiena alimentară au dat startul unei campanii de educare a populației în vederea înțelegerii etichetelor și a informației pe care acestea le conțin.

De data aceasta, alerta vine cu privire la conservele de ton, consumatorii trebuie să fie foarte precauți cu privire la proveniența acestui pește, întrucât foarte multe capturi au fost făcute în zone radioactive.

Asociația Pro Consumatori (fostă Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România – APC România) membră a Organizației Europene a Consumatorilor, a analizat 33 conserve de ton distribuite de către: Interbrands Marketing & Distribution, Defne Selos, Serpico Trading, De Silva Exclusiv, Tymbark Maspex Romania, Garom Food, Ivico Total Distribution, Whiteland Import-Export, Nordic Import Export, Parma Food Group Distribution, Mico Total Distribution, Queen Monaco Services, Safeway International, Hame Romania, Dinadi si Cyrom Romania. Acest studiu face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”. Prin această campanie, experții Asociației Pro Consumatori (APC) își propun să-i învețe pe consumatori să înțeleagă eticheta produselor astfel încât aceştia să facă achiziții în cunoștință de cauză, relatează Antena3. Studiul a fost realizat de către o echipă de experți ai APC, coordonați de către conf. univ. dr. Costel Stanciu.

În urmă cu şase ani (11 martie 2011), urmare a dezastrului de la centrala nucleară de la Fukushima (Japonia), a avut loc cea mai mare deversare radioactivă din istorie. Considerând faptul că incidentul a avut loc în imediata apropriere a oceanului Pacific, studiile de specialitate estimează că cel puţin 80% din deşeurile rezultate în urma accidentului s-au deversat în apele Pacificului.

Reprezintă radiaţiile rezultate în urma dezastrului de la Fukushima o problemă? Părerile sunt împărţite, cert este că, în fiecare zi, aproximativ 300 de tone de apă contaminată radioactiv ajunge în apele oceanului Pacific, în prezent neexistând vreo variantă pentru stoparea acestui flux. Nu este un dezastru comparabil cu altul, de aceea trebuie să fim precauți.

În ceea ce priveşte fauna din zona centralei de la Fukushima, un studiu publicat în revista PNAS („Proceedings of the National Academy of Sciences” – „Lucrări ale Academiei Naționale de Științe”) arată că peştii de apă dulce şi vieţuitoarele localizate pe fundul oceanului de lângă Fukushima au un risc mai ridicat de contaminare cu Cesiu radioactiv (Cs) decât cele mai multe alte tipuri de peşte oceanic din aceeaşi zonă; acest risc se micşorează cu cât peştii se îndepărtează mai mult de locul dezastrului. Totuşi, reprezintă contaminarea radioactivă o problemă? În mod direct, s-a estimat că a crescut concentraţia de Cs 137 (Cesiu 137) cu 2, pana la 3 ori, înregistrându-se concentraţii similare, dacă nu chiar mai mari decât cele de la Cernobîl.

În mod indirect, contaminarea radioactivă are un impact semnificativ asupra mărfurilor provenite din zona afectată (Asia, Oceania, Australia şi America de Nord), printre acestea regăsindu-se si produsele alimentare. Produsele alimentare, în speţă conservele de peşte (ton), uleiul de peşte, produsele semi-preparate din peşte, toate prezintă, conform măsurătorilor efectuate, o radioactivitate sporită, acesta fiind şi motivul pentru care aceste produse sunt vândute, uneori, la un preţ redus pe rafturile magazinelor de tip supermarket.

„La alegerea unei conserve de ton trebuie să se aibă în vedere conținutul de ton din conservă, cantitatea de proteine, de grăsimi şi de sare la 100 grame produs. Un alt aspect important îl reprezintă şi locul unde a fost pescuit peştele întrucât cel capturat în Oceanul Pacific este iradiat cu Cesiu 137 în urma accidentului nuclear de la Fukushima din anul 2011. Din păcate, ingerarea unui aliment radioactiv este cea mai gravă formă de poluare, iradierea în acest caz fiind de 20 de ori mai mare decât iradierea exterioară a corpului în aceleaşi condiţii privind cantitatea de element radioactiv. Recomand consumatorilor să evite conservele de ton care au în compoziţie peşte capturat în Oceanul Pacific, respectiv din următoarele zone: FAO 61, 67, 71, 77, 81, 87 şi 88. De asemenea, consumatorii nu trebuie să achiziționeze conservele de ton care au ambalajul bombat, lovit, cu puncte sau pete de rugină, acestea reprezentând un adevărat pericol pentru sănătatea lor”, a precizat Conf. Univ. Dr. Costel STANCIU, Președinte APC.