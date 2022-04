Avem vaccin anti-COVID pentru 128 de ani și trebuie să plătim 1,2 miliarde de euro. Polonia refuză să mai primească și să achite dozele comandate de CE

Avem vaccin anti-COVID pentru … 128 de ani. Statul român a luat 87 de milioane de doze, din care a folosit mai puţin de 17 milioane. Iar la 1.200 de imunizări, cât se mai fac pe zi, au dura mai bine de un secol să epuizăm stocurile. Ce vom face cu restul? Oficialii ridică din umeri, iar procurorii DNA cercetează achiziţiile.

România trebuie să plătească 1,2 miliarde de euro pentru cele 87 de milioane de doze de vaccin anti-COVID contractate. Am plătit mai puţin de 300 de milioane, aşa că mai avem de achitat peste 900 de milioane de euro. Am reuşit să vindem zece milioane de doze, am donat două milioane, alte două milioane au expirat, prin urmare mai avem la dispoziţie 56 de milioane de doze.

Chiar dacă presupunem că nu ar mai expira, ar fi nevoie de 46 de mii de zile pentru a termina dozele, asta în condiţiile în care acum, zilnic, se mai vaccinează circa 1.200 de români.

Polonia refuză să mai primească și să plătească vaccinurile anti-COVID comandate de Comisia Europeană

Polonia refuză să primească şi să plătească noi livrări de vaccinuri anti-COVID, a declarat marţi ministrul sănătăţii, precizând că ţara sa dispune de 25 de milioane de doze neutilizate, relatează AFP.

„La sfârşitul săptămânii trecute, am recurs la clauza de forţă majoră şi am informat atât Comisia Europeană, cât şi principalul fabricant de vaccinuri (Pfizer – n.r.), că refuzăm să primim aceste vaccinuri şi că refuzăm, de asemenea, să efectuăm plăţile”, a declarat ministrul Adam Niedzielski la televiziunea de ştiri TVN24, potrivit AGERPRES.

„Această situaţie va antrena un conflict juridic. În fapt, el există deja”, a adăugat el, precizând că contractul referitor la vaccinuri a fost semnat „între Comisie şi producători” şi că ţara sa nu este direct parte în acest contract.

Potrivit ministrului sănătăţii, Polonia, ţară de 38 de milioane de locuitori, dispune încă de 25 de milioane de doze de vaccin, în timp ce alte 67 până la 70 de milioane au fost comandate, conform observatornews.ro.