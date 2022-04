Prin trucarea asumată a concursului de la Piețe, USR Timiș și-a anunțat noul slogan: “Cu impostori în funcții publice!”

În doar un an și jumătate de când au ajuns la putere în Timișoara, useriștii au demonstrat că au învățat de la cei mai buni. Regina neîncoronată a ilegalităților din Primăria Timișoara, Rodica Aurelian, pare să-i fi inspirat enorm de mult pe Fritz și compania, care perfecționează acum metodele muzei exilate la Otelec.

Despre impostoarea plantată de USR Timiș în funcția de director adjunct la SC Piețe SA, ați aflat detalii din articolele publicate în ultimele zece zile: “O secretară pe stil nou a ajuns director adjunct peste piețele Timișoarei, deși nu știe nici titlurile legilor cu care lucrează”, “Lipitoarea de afișe ajunsă șefă peste noapte a fost acceptată pe blat la concurs”, “În timp ce plânge pe umărul impostoarei de la Piețe, o fruntașă useristă își îndeamnă colegii să ia la puricat CV-urile peneliștilor”.

Pe scurt, Cătălina Jahn, o tânără useristă în vârstă de 38 de ani, cu un CV exotic, în care științele politice absolvite la Berlin se potrivesc ca nuca în perete cu… agronomia urmată în paralel și de la distanță în Timișoara, pentru ca, în final, să nu profeseze nici un minut în vreuna din specializări, ci doar în joburi de secretară, a “câștigat”, participând de una singură, concursul de selecție organizat în 3 noiembrie 2021 de SC Piețe SA pentru funcția de director adjunct.

Un răspuns pe cât de halucinant, pe atât de arogant

După publicarea primului articol, în 8 aprilie, am solicitat Consiliului de Administrație al SC Piețe SA să ne răspundă la câteva întrebări: 1. de ce în stabilirea condițiilor de eligibilitate a candidaților la concursul de selecție pentru funcția de director adjunct nu s-au respectat prevederile OUG 109/2011 referitoare la experiența în funcții de conducere?; 2. cine se face vinovat de încălcarea flagrantă a legii în stabilirea condițiilor de concurs?; 3. cum va fi sancționată persoana respectivă (sau persoanele respective) de către SC Piețe SA?

La finalul unui brainstorming care a durat 11 zile, am primit pe mail-ul redacției un răspuns pe cât de halucinant, pe atât de arogant, dar neasumat de vreo persoană anume. Nici de directorul general Liviu Cocean, nici de președintele Consiliului de Administrație, Octavian Ghiran.

Vă redăm partea care se referă la solicitarea noastră: “Înainte de a vă hazarda în a face afirmații cu privire la legalitatea acestei proceduri de selecție ar trebui să cunoașteți că societatea noastră este o societate pe acțiuni, având un sistem unitar de administrare, aspect ce rezultă din actul constitutiv ce se află pe site-ul societății (n.r. – noi nu l-am găsit, dar asta e altă discuție).

Potrivit art. 2 alin. 2 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, director este persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

Or, Consiliul de Administrație a delegat atribuțiile de conducere a societății doar directorului general, la selecția acestei funcții fiind aplicabile întru-totul dispozițiile art. 35 alin. 5 din actul normativ mai sus-menționat.

Alături de directorul general, doar directorul financiar al intreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) – (7) din O.U.G. 109/2011.

La stabilirea condițiilor de eligibilitate și selecție pentru alegerea directorului adjunct, Consiliul de Administrație a avut în vedere ca prin acestea să se poată asigura accesul cât mai larg al persoanelor interesate, dar și al persoanelor tinere și nu să impună condiții care să restricționeze acest acces, întrucât această funcție nu impunea o experiență îndelungată în activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societăți din sectorul privat, date fiind atribuțiile acestui post (n.r – sublinierea ne aparține).

Față de cele de mai sus, considerăm că nu se mai impune a vă răspunde la întrebările nr. 2 și nr. 3”.

Legislație făcută praf

După perdaful pe care ni l-a tras Asociația Curajoșilor Anonimi de la SC Piețe SA, n-avem ce face și supralicităm: acest răspuns reprezintă un autodenunț! Atât s-a putut…

Cum să pretinzi că doar directorul general și cel financiar trebuie să aibă experiență în funcții de conducere, când articolul 35 al OUG 109/2011 spune extrem de clar că “în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general” și că “directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7)”.

Cum să excluzi, pentru că așa vor mușchii tăi, directorul adjunct din sintagma “unuia sau mai multor directori”?!

Cum să susții că directorul financiar trebuie să aibă experiență în activitatea de conducere, iar directorul adjunct poate să vină de pe stradă, dar, în același timp, să-i dai salariu mai mare acestuia din urmă (14.000 de lei, față de 13.700 de lei, posibil sume brute, nefiind specificat acest lucru pe site-ul instituției)?

Cum să ai tupeul să scrii negru pe alb că atribuțiile postului de director adjunct sunt cu totul altele față de cele ale directorului general, dar scrisorile de așteptări prin care acționarul unic, Consiliul Local Timișoara, stabilește așteptările pe care le are de la directorul general și directorul adjunct cu privire la rezultatele acestora să fie IDENTICE?!

Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, căutați-le pe site-ul SC Piețe SA, la secțiunea “Documente interne” și vă veți lămuri. Scrisoarea de așteptări pentru directorul adjunct este copy-paste după cea pentru directorul general, dar, cu toate acestea, nu, directorul adjunct nu trebuie să aibă experiență, trebuie să fie habarnist. Trebuie să fie Cătălina Jahn.



Aranjorii de la Piețe au încurcat borcanele

Și, apropo de aranjorii de la SC Piețe SA și metoda lor favorită, copy-paste, iată cât îi duce capul: n-au fost în stare să elaboreze ei înșiși scrisoarea de așteptări și au furat-o de pe site-ul colegilor de la SC Drumuri Municipale SA (o altă entitate având ca unic acționar Consiliul Local Timișoara)!

Cum ne-am dat seama? Simplu: din capitolul “Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele societății SC Piețe SA”, aflăm următoarele: “Consiliul de Administrație se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al societății, care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”.

Păcălicii de la SC Piețe SA nu sunt capabili nici măcar să corecteze un document preluat cu copy-paste, dar își închipuie că pot falsifica un concurs fără să ne prindem…

Peste tot se cere experiență, doar la Piețe sunt bineveniți habarniștii

Și, dacă tot am ajuns la cei de la SC Drumuri Municipale SA, remarcăm că aici, pentru funcția de director tehnic (deci nu general, nu financiar), candidații trebuia să îndeplinească următoarele condiții: studii superioare tehnice de lungă durată cu specializarea construcții civile, industriale și agricole, absolvite cu diplomă; vechime de minimum 8 ani în specialitatea studiilor absolvite (deci nu zero vechime în specialitate, ca la Cătălina Jahn); experiență de conducere de minimum 4 ani într-o regie autonomă sau societate din domeniul de activitate al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. (în special în administrarea parcărilor publice deschise), iar acestea să fi înregistrat profit în ultimii 4 ani de activitate sub conducerea lor (deci, cu toată părerea de rău, secretarele nu ar fi fost primite la concurs).

Așa cum am mai scris și dovedit cu capturi foto, peste tot în țară, pentru funcțiile de director adjunct ocupate în baza OUG 109/2011 la diverse entități publice se cer respectate prevederile articolului 35 din respectiva ordonanță de urgență.

Singura excepție o reprezintă cazul de la SC Piețe SA, unde Consiliul de Administrație își asumă, cu aroganță chiar, ilegalitatea săvârșită prin înșurubarea impostoarei Cătălina Jahn într-o funcție care o depășește.

Useriștii fac jocurile

Dar haideți să vedem și componența, fostă și actuală, a Consiliului de Administrație al SC Piețe SA și partidele care i-au desemnat, că nu este nici un secret.

Astfel, cei șapte membri care au girat, în 3 noiembrie 2021, trucarea concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct au fost următorii: Ioan Viorel Neșcu – președinte (PNL – aripa Ambruș), Octavian Ghiran (USR), Mihai Nastasiu (PNL – aripa Ambruș, acum AUR), Alma Ramona Kis (USR), Mirel Pop (PNL – aripa Ambruș), Dan Gheorghe Mihai (USR), Dan Alexandru Stoica (PNL – aripa Ambruș).

Așa cum se știe, consilierul local și “disidentul” liberal Raul Ambruș votează pe bandă rulantă proiectele USR Timiș, la troc cu asigurarea sinecurilor pentru susținătorii săi din organizația locală a PNL.

La aproape o săptămână după concurs, în 9 noiembrie 2021, Ioan Viorel Neșcu și Dan Gheorghe Mihai au ieșit din CA al SC Piețe SA, fiind înlocuiți de Daniela Ioana Ciocan (USR) și Caița Panici (PNL – aripa Ambruș), care, împreună cu ceilalți cinci membri deja amintiți alcătuiesc actualul consiliu de administrație, în care Octavian Ghiran este acum președinte.

În ceea ce privește conducerea executivă a SC Piețe SA, în afară de impostoarea aflată în funcția de director adjunct, Cătălina Jahn (USR), la butoane se mai află directorul general Liviu Cocean (PNL – aripa Ambruș) și directorul economic Darius Mariș (PNL – aripa Ambruș). La rândul lor, Cocean și Mariș au participat, fără contracandidați, la concursurile desfășurate în primăvara trecută (28 aprilie și 28 mai 2021), pentru ocuparea funcțiilor de director general, respectiv director economic.

Vă lăsăm pe dumneavoastră să alegeți numitorul comun al tuturor acestor numiri în organele de conducere ale SC Piețe SA: competența sau culoarea politică?

Cazuri în oglindă

Indiferent de variantă, am pregătit pentru toți cei enumerați mai sus niște lecturi suplimentare: un comunicat al DNA din 30 decembrie 2021 și un articol din ziarul „Libertatea” (29 mai 2020).

Primul se referă la un caz în care niște peneliști au fost numiți în funcții de conducere în structuri ale Administrației Bazinale de Apă Siret fără să fi îndeplinit cerințele de vechime și de experiență necesare pentru ocuparea acelor funcții.

Infracțiunea pentru care au fost trimiși în judecată impostorii și cel care i-a angajat: abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul adus entității publice fiind stabilit la peste 200.000 de lei, reprezentând salariile brute achitate către cele două persoane angajate ilegal.

În articolul din “Libertatea”, nu mai avem peneliști, ci pesediști, cinci la număr, acuzați de procurori că au fost numiți în consiliul de administrație și în conducerea executivă (nota bene: inclusiv ca director adjunct!) a unei entități publice, fără să aibă studiile superioare de specialitate necesare și fără – atenție! – să aibă experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți comerciale, potrivit OUG 109/2011!

Acuzațiile din plângerea care a dus la deschiderea dosarului penal în speța respectivă: abuz în serviciu, fals și uz de fals intelectual, instigare la fals și uz de fals intelectual.

Vi se pare cunoscută situația? Și nouă.