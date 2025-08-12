Avarie pe caniculă! O zonă întinsă din Timişoara rămâne fără apă rece.

Colterm a anunțat că, în data de 13.08.2025, între orele 08:00 și 15:00, va fi întreruptă furnizarea apei reci hidrofor la PT 48A, pe traseul aferent imobilului de pe str. Circumvalațiunii nr. 30, ca urmare a unei avarii apărute la rețeaua de apă rece hidrofor în căminul de branșament al acestui imobil.

Zone afectate: Circumvalațiunii nr. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, rugăm consumatorii să își asigure rezerve de apă suficiente pentru perioada anunțată. Ne pare rău pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis Colterm.