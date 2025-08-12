Ieşea fum dintr-un apartament, la Timişoara. Pompierii au intervenit imediat

Ieşea fum dintr-un apartament, la Timişoara. Pompierii au intervenit imediat

Marți, 12.08.2025, în jurul orei 13:40, Pompierii timişeni au fost anunțați prin apel 112 despre degajări de fum dintr-un apartament situat de pe str. Nicolae Labiș din Timișoara.

A fost alertat Detașamentul 2 Timișoara, iar la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și un echipaj SMURD.

La sosirea la locul evenimentului, pompierii au creat accesul în locuință, unde au fost găsită o victimă de sex feminin, conștientă, cooperantă.

Din primele informații, degajările de fum au fost de la o oală uitată pe foc, a transmis ISU Timiş.

