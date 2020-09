Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii, contract de trei milioane de lei cu Casa de cultură

Programul cultural Timișoara Capitală Europeană a Culturii a obținut finanțarea din partea Primăriei Muncipiului Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 382/8.09.2020 și demarează proiectele culturale din acest an. Contractul în valoare de trei milioane de lei dintre Casa de Cultură a Muncipiului și Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii a fost deja semnat, pentru finanțarea a 15 proiecte culturale și de voluntariat, îngloband peste 100 de evenimente și activități care vor avea continuitate și în următorii ani.

Proiectele care vor avea loc în acest an sunt realizate alături de partenerii din dosarul de candidatură și sunt concentrate pe tematicile cu care Timișoara a câștigat acest titlu. Câteva dintre proiecte reactivează memoria colectivă, amintirile oamenilor îngemănate cu istoria locului și le vor prezenta publicului în forme artistice variate precum: picturi murale (Memoriile Cetății, aflat la a III-a ediție), expoziții fizice sau digitale (Cămine în Mișcare – a III-a ediție, Teatrul ca Rezistență, Patrimoniul sub reflectoare – a II-a ediție).

O serie de proiecte va pune în valoare spiritul experimental și tradiția de excelență artistică a orașului, cu un accent pe artele vizuale și noile media, tehnologia sunetului și a luminii și anume: expozițiile Contur și Contextul artei din Estul Europei în anii ’60 -’70, precum și instalațiile de lumină și new media grupate sub titlul Light Up! și Lumini captivante, ce urmează a fi selectate prin apeluri publice.

Deoarece rolul Capitalei Europene a Culturii este, înainte de toate, acela de a conștientiza și consolida valori europene precum diversitatea, cetățenia activă ori dezvoltarea sustenabilă, vor reveni pe agenda acestei toamne festivalul de gastronomie sustenabilă La Pas, Luna istoriei LGBTQ+ și va fi demarat un amplu program de voluntariat cultural.

Detalii privind proiectele și bugetele aferente acestora puteți găsi pe web stite-ul Timișoara 2021, la secțiunea Despre noi – TRANSPARENȚĂ. Primele evenimente vor avea loc în luna octombrie, deși inițial au fost programate pentru lunile mai-iunie, însă au fost amânate de mai multe ori din cauza lipsei finanțării.

„A fost o perioadă extrem de dificilă, din toate punctele de vedere, însă în acest moment Timișoara Capitală Europeană a Culturii se află într-o perioadă de reorganizare și resetare. În primul rând, criza sanitară a oprit desfășurarea evenimentelor culturale începând cu primele luni ale acestui an. Tot în acest an, asociația s-a confruntat cu diferite frământări interne, la nivelul organizației, care au fost depășite. Lipsa finanțării ne-a oprit să organizăm programele culturale mai devreme, iar acum, odată cu semnarea contractului cu Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, vom demara proiectele care ar fi trebuit să fie începute din primăvară. Este important ca aceste proiecte culturale să aibă o continuitate, deoarece ele mențin memoria colectivă, promovează arta și noile tehnologii, precum și valorile europene și împreună reprezintă esența Timișoarei – capitală europeană a culturii”, explică Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Epidemia de coronavirus a generat și decalarea calendarului capitalelor culturale din 2020 și 2021 cu unul sau doi ani. Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene propunerea de amânare conform căreia, în 2022 vor exista trei capitale europene: Kaunas (Lituania), Esch sur Alzette (Luxemburg) și Novi Sad (Serbia), iar în 2023: Veszprem (Ungaria), Elefsina (Grecia) și Timișoara (România).