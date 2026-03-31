Arbitrii, în calea calificării la turneul final a echipei de baschet masculin SCM Politehnica Timișoara U15

În calea calificării la turneul final a echipei de baschet masculin SCM Politehnica Timișoara U15 au stat arbitrii ultimei partide de la reuniunea semifinală desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute în capitală.

În concret, la meciul decisiv cu formația locală CSU Știința, pe final, când scorul era 59-58 în favoarea gazdelor, transmisiunea video a fost oprită și câteva decizii luate după acel moment au stârnit nemulțumirea susținătorilor timișoreni prezenți la meci.

Când tabela a indicat o secundă rămasă până la final, un jucător de la Știința a încercat să paseze pe tot terenul, iar mingea a ieșit în afară, în celălalt capăt, cu timpul pornit.

Posesia ar fi trebuit să fie acordată baschetbaliștilor alb-violeți, însă arbitrii au decis ca mingea să ajungă tot la echipa bucureșteană, din cauza unei erori a celor de la masa oficială.

Mai mult decât atât, atitudinea arbitrilor, descrisă ca fiind una arogantă, și maniera în care aceștia au condus meciul pe toată durata lui au fost contestate de către susținătorii jucătorilor timișoreni.

Părinții acestora, prezenți în tribună, au reclamat și un gest obscen al unui baschetbalist de la CSU Știința.

În urma rezultatelor înregistrate în capitală, 45-66 cu CSM BBA CSȘ Petrolul Ploiești și 58-60 cu CSU Știința București, SCM Politehnica Timișoara va evolua în continuare la turneul final B al Campionatului Național U15 de baschet masculin.