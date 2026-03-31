”Nu și astăzi!”. Moartea, învinsă pe asfaltul rece din Timișoara de un jandarm

Pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara fiecare secundă a contat.

Un bărbat era pe punctul de a-și pierde viața.

Fără ezitare, jandarmii din cadrul Grupării Mobile Timișoara au intervenit. Unul dintre ei, Marius, a îngenuncheat lângă victimă și a început imediat manevrele de resuscitare.

”Pentru el, nu a fost doar o intervenție. În trecut, și-a pierdut tatăl într-un incident similar. De data aceasta, a  refuzat să mai lase destinul să decidă.

Fiecare compresie aplicată părea să spună “𝙣𝙪 ș𝙞 𝙖𝙨𝙩ă𝙯𝙞!”!

Cu sprijinul unui medic aflat în zonă și al echipajelor de ambulanță, bărbatul a fost stabilizat și transportat la spital.

Astăzi, nu vorbim doar despre o misiune reușită.

Vorbim despre curaj, empatie și despre oameni care fac diferența”, transmite Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara.

