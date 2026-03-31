Vaporaşele revin pe Bega, la Timişoara: transport public şi curse de agrement

Publicat în de Renaşterea bănăţeană
De miercuri, 1 aprilie, vaporaşele revin pe Bega, oferind atât transport public, cât și curse de agrement pentru cei care vor să vadă orașul și dintr-o altă perspectivă.

Graficele de circulație și stațiile sunt disponibile pe site-ul Societăţii de Transport Public Timişoara (STPT) și în stațiile vaporașelor.

O călătorie costă 5 lei și se poate achita cu cardul bancar, prin POS, sau în numerar, la urcarea în ambarcațiuni. Vaporașele pot fi folosite și în baza abonamentului general STPT sau a legitimației de o zi, a anunţat Primăria Timişoara.

