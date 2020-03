Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile

Dosar de executare. 31047585

TMGDEJ 5065/27.02.2020

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul…..2020………..luna………..02………ziua…..27………..

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 25, luna 03, anul 2020, ora 13,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la a I a licitatie, urmatoarele bunuri mobile, depozitate în localitatea Bistrita, str. I.L. Cragiale, nr. 11. jud. Bistriţa Năsăud

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. . NEIMPOZABIL SCUTIT Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A. AUTOTURISM marca AUDI A6, MOTORINA, culoare NEGRU, an fabricatie 2005, nr. de inmatriculare TM-21- TON. nu sunt 61.646 19% 73.359 AUTOTURISM marca PEUGEOT PARTNER MOTORINĂ, culoare ALB, an fabricatie 2007, nr. de inmatriculare TM-07-TON nu sunt 23.843 19% 28.373 MASINĂ DE ŞTANŢAT ROLL MQ 1600, GREUTATE 700 KG, 380v/50HZ PUTERE INSTALATĂ nu sunt 37.932 19% 45.139

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie , reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC ,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi

obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,

obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .

Data afişării: 27.02.2020

Conducatorul organului de executare. SEF ADMINISTRATIE ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si prenume MIRCEA CĂLIN

