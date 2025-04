Anunț privind vânzarea de bunuri mobile.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 20.05.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următorului bun mobil proprietate a S.C. PAVEN A CONSTRUCT 2019 S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Jud. Timiş, Sat. Ianova, Com. Remetea Mare, Nr. 303, Ap. 2

Conform anunţului de vânzare nr. 7151/15.04.2025 -licitatia a IV a

AUTOUTILITARĂ marca IVECO model IVECO DAILY, 50C13/DAILY An fabricatie: 2000, Serie sasiu: ZCFC5090005263016, Nr inmatriculare: TM 07 PVN– preţ pornire licitaţie 15.193 lei +T.V.A.

AUTOUTILITARĂ marca IVECO model IVECO DAILY 50C15, An fabricatie: 2003, Serie sasiu: ZCFC50A000D227212, Nr. inmatriculare: TM 03 PVN, SERIE SASIU: ZCFC50A000D227212- preţ pornire licitaţie 15.513 lei +T.V.A.

AUTOUTILITARĂ marca VOLVO model VOLVO FH12, FH 62 RB, An fabricatie: 2001, Serie sasiu: YV2A4DAC01B295105, Nr. inmatriculare: TM21SNU – preţ pornire licitaţie 38.719 + T.V.A.

Maşină debitat fier ICARO • / SERIE: 27816 – preţ pornire licitaţie 4.030 lei +T.V.A.

Maşină îndoit fier CARO 9 / SERIE : 28372 – preţ pornire licitaţie 4.383 lei +T.V.A.

Maşină întins fier IS 16 / SERIE : 245 – preţ pornire licitaţie 10.699 lei +T.V.A.

MOTOSTIVUITOR PE ROŢI marca STILL RX-70- 22 / serie sasiu: 517321A00007, carburant MOTORINĂ, AN FAB 2010 – preţ pornire licitaţie 24.103 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250422093256_2936-22_7151.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .