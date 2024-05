Anunț licitație – teren în extravilanul localității Sânmihaiu Român

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza, conform Publicaţiei de vânzare nr 7519/20.05.2024, 106-19/20.05.2024 , in data de 10.06.2024 ora 12.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatia pentru bunul imobil, proprietatea debitoarei Nemedi Gyongyi :

Cota actuala de 1/1 din teren extravilan, categorie de folosinta arabil, in suprafata de 5.000 mp, situat în extravilanul localitatii Sanmihaiu Roman, judet Timis, înscris in ID Electronic 404304 Sanmihaiu Roman, nr CF vechi 2757, nr cadastral A 427/2/41, imobil aflat sub incidenta art. 3 alin (1) din Legea nr. 17/2014– pret pornire licitatia a III a – 16.591 lei exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:

Informaţii detaliate precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240524092633_106-19_7519.pdf sau la numărul de telefon 0256200035.