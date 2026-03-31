Anunț licitație – ansamblu de bunuri imobile

D.G.R.F.P.Timişoara prin intermediul U.F.M.Lugoj organizează în data de 22.04.2026, orele 11.00 în localitatea Lugoj, str.Al.Astalas, nr.1-3, cam.227, licitatia ansamblului de bunuri imobile a debitorului Cobzaru Simona, conform anunturilor de vânzare 786-19/12.03.2026, respectiv 792-18/12.03.2026, licitaţia a III-a:

– imobil compus din clădire rezidenţială în suprafaţă de 303 mp (amprenta la sol 155 mp), corp principal beton armat cu pereți exteriori de cărămidă, an construcție 2022 + teren în suprafaţă de 1011 mp categoria curţi construcţii, situat în intravilanul extins evidentiat în CF 414252 al localităţii Lugoj, situat în Lugoj, str.Fagilor, nr.7A2, pret de pornire licitaţie 958.754 lei şi

– teren în suprafaţă de 689 mp categoria curţi construcţii, situat în intravilanul extins evidentiat în CF 416184 al localităţii Lugoj, situat în Lugoj, str.Fagilor, nr.7A2, pret de pornire licitaţie 71.945 lei.

Bunurile se vând doar împreună ca şi ansamblu de bunuri.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF – DGRFP Timişoara la secţiunea licitaţii şi anunţuri – valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Link-uri : https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20260316080851_792-18.pdf şi

https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/2026031608 1155_pages from cobzaru.pdf

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj, str.Al.Astalas, nr.1-3, cam 213 sau la nr. De telefon 0256/351673.