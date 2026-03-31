Celine Dion revine pe scenă cu 10 concerte la Paris în această toamnă

Cântăreața canadiană Celine Dion a anunțat luni, chiar în ziua în care a împlinit 58 de ani, că va reveni pe scenă în această toamnă cu 10 concerte la Paris, programate în lunile septembrie și octombrie.

Anunțul, așteptat de fani, vine după o campanie publicitară apărută pe străzile Parisului, care a alimentat speculațiile privind revenirea artistei în capitala Franței, scrie Reuters.

„Anul acesta voi primi cel mai frumos cadou din viața mea. Voi avea șansa să vin să vă văd și să cânt din nou pentru voi la Paris, din această toamnă, începând din septembrie”, a declarat Celine Dion la postul France 2.

Mesajul a fost însoțit și de un joc de lumini proiectat pe Turnul Eiffel. Biletele în pre-sale vor fi disponibile din 7 aprilie, iar vânzarea generală începe pe 10 aprilie.

Celine Dion a devenit celebră la nivel mondial la sfârșitul anilor ’90, odată cu piesa „My Heart Will Go On”, coloana sonoră a filmului „Titanic”.

În 2022, artista și-a întrerupt cariera din motive medicale, după ce a anunțat că suferă de sindromul persoanei rigide, o boală neurologică rară care provoacă spasme musculare severe și i-a afectat capacitatea de a cânta.

Prima sa apariție publică după doi ani a avut loc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2024, unde a interpretat „Hymne à l’amour” de Edith Piaf.

Acel moment a reaprins atunci speranțele fanilor că artista va reveni pe marile scene, lucru confirmat acum prin seria de concerte de la Paris, informează Mediafax.

