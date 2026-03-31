Grindeanu salută continuarea plafonării adaosului comercial la alimente: Rațiunea a învins!

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a salutat luni decizia Guvernului de a prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, făcând apel și pentru reducerea accizei la carburanți.

„Mă bucur că rațiunea a învins! Iar argumentele miniștrilor PSD pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor au fost astăzi ascultate în Coaliție.

Astfel, românii vor beneficia în continuare de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie! Guvernul va aproba o ordonanță de urgență de prelungire a măsurii, care este cu atât mai necesară înainte de sărbătorile pascale”, se arată în mesajul publicat luni, de Sorin Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu a anunțat că PSD își menține poziția privind reducerea accizei la carburanți. Liderul partidului a precizat că social-democrații au propus un mecanism flexibil, care să țină cont de evoluția prețurilor de referință, cu scopul de a genera o scădere clară a costurilor pentru consumatori.

Liderul social-democrat a spus că va monitoriza îndeaproape efectele politicilor implementate, subliniind că atât contextul internațional, cât și cel economic ar putea genera nevoia unor noi politici.

„În funcție de cum evoluează contextul internațional, nivelul inflației și economia, cu siguranță, vor fi necesare și noi decizii. De aceea, voi monitoriza îndeaproape aceste măsuri și efectele lor, iar miniștrii social-democrați și specialiștii PSD vor veni cu noi politici publice”, spune Grindeanu.

Coaliția a decis prelungirea cu încă trei luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2026, potrivit Mediafax.