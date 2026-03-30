Marin Popescu, fost inspector școlar general în Timiș, numit consilier al ministrului Educației și Cercetării

Profesorul Marin Popescu, fost inspector școlar general al ISJ Timiș în două mandate, este, începând de luni, 30 martie, noul consilier al ministrului Mihai Dimian.

Din 2022, Marin Popescu a revenit în funcția de director al Departamentului pentru Relația cu Mediul Preuniversitar din cadrul Universității de Vest din Timișoara, funcție pe care o ocupase și anterior, înainte de numirea, pentru a doua oară, în fruntea ISJ Timiș.

În cadrul ministerului, Marin Popescu va avea în coordonare zona de învățământ preuniversitar, domeniul său de suflet și de vocație, după cum reiese din comunicatul de presă remis de PNL, partid al cărui membru este:

„Sunt onorat să fiu implicat începând de astăzi în activitatea ministerului, alături de domnul ministru Dimian.

Sper să reușesc să contribui cu experiența pe care am dobândit-o în munca cu școlile din vestul țării la atingerea rezultatelor pe care domnul ministrul le urmărește, pentru o calitate cât mai bună a învățământului preuniversitar, domeniul meu de suflet și de vocație.

Sunt prezent la minister pentru a facilita rezolvarea cât mai rapidă a urgențelor din școli și de la nivel de inspectorate.”