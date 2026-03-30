Giarmata în Mișcare 2026: Sute de alergători sunt așteptați la competiția caritabilă

Pentru al șaselea an consecutiv, iubitorii de alergare de toate vârstele sunt așteptați la ture de mișcare pentru proiecte sociale, educaționale și de protecția animalelor din comunitatea din Giarmata și Cerneteaz.

Primele 5 ediții „Giarmata în Mișcare”, din perioada 2021–2025, au mișcat comunitatea pentru proiecte caritabile și au strâns peste 62.000 de euro din donații ale locuitorilor și ale oamenilor de bine.

„Giarmata În Mișcare a devenit deja o tradiție, iar în 2026 marcăm 6 ani în care mișcăm comunitatea nu doar spre sport, ci și spre solidaritate, sprijinind cauze dedicate categoriilor vulnerabile din Giarmata și Cerneteaz.

Pe 30 Mai vă așteptăm cu curse de mișcare, muzică, premii, voie bună și oameni faini cărora le pasă unii de alții.” a declarat Rebeca Dorloti, președintele Asociației LOGS, unul din organizatori.

Ediția de anul acesta are loc sâmbătă, 30 mai 2026, linia de start fiind la Sala de Sport din Giarmata, și propune mai multe ture de mișcare pentru toate categoriile: Semimaraton Side Trading 21K , Cros Valeo 10.5K, Cros Hamilton 5K, Tură Bicicletă Catena 8K, Cros Copii Carbon Logistics 1K , Tură Trotinetă & Role Copii 1K și Cros Copii & Părinți 400m.

În 2026, fondurile strânse la Giarmata În Mișcare vor sprijini patru proiecte locale: un program de tip „Școala de vară” pentru 250 elevi din cadrul Școlii Gimnaziale din Giarmata, care oferă și o masă caldă zilnică; sterilizarea gratuită a cel puțin 50 de animale fără stăpân sau din familii modeste; acoperirea costurilor de terapie pentru cel puțin 10 copii cu dizabilități; și accesul gratuit pentru 15 copii din medii vulnerabile la o tabără de dezvoltare personală, departe de tehnologie.

„Giarmata în Mișcare a pornit acum câțiva ani dintr-un vis simplu: să aducem oamenii împreună, în jurul sănătății, al empatiei și al implicării. Astăzi, privesc cu emoție cum acest vis a crescut și a devenit un simbol al comunității noastre.

Este momentul din an care ne reamintește cât de puternici suntem atunci când suntem împreună. Va aștept pe toți la Giarmata.” a declarat Claudiu Mihalceanu, primarul comunei Giarmata care va alerga pentru al șaselea an pentru a strânge fonduri pentru copii cu nevoi speciale din comunitate.

Peste 20 de Ambasadori #DeFapteBune s-au alăturat deja competiție, persoane publice, sportivi, profesori dar și influenceri, care susțin unul din cele 4 proiecte caritabile și încurajează donații și persoane să participe la mișcare.

Marius Pârjol este fondatorul Centrului de Recuperare și Refacere Marius Pârjol, antrenor și președinte al Asociației Clubul Sportiv Ambasadorii Speranței, organizație dedicată promovării sportului pentru persoanele cu dizabilități.

De 18 ani, Marius îi sprijină pe aceștia prin programe de recuperare, activități sportive și, mai ales, prin facilitarea integrării lor în societate.

An de an, Marius este Ambasador #DeFapteBune la Giarmata în Mișcare, iar anul acesta strânge din nou fonduri în sprijinul a cel puțin 10 copii cu nevoi speciale din Giarmata și Cerneteaz, acoperind costurile de terapie și recuperare. Fiecare copil va beneficia în 2026 de un pachet în valoare de 3.000 RON, destinat nevoilor medicale și terapeutice.

„Ca în fiecare an, am susținut dreptul acestor copii speciali la o viață normală. La Giarmata în Mișcare vreau să strâng, alături de voi, suma de 1.000 de lei pentru terapiile copiilor, ca să le oferim o șansă reală la recuperare. Fiecare contribuție aduce un pas mai aproape de o societate în care toți copiii au un loc”, spune Marius.

Evenimentul începe la ora 10:00 Sambata, 30 Mai 2026 la Sala de Sport din Giarmata și este organizat de LOGS Grup de Inițiative Sociale, Primaria Comunei Giarmata, Școala Gimnazială Giarmata, CSC Millenium Giarmata, La Milu și Strada Vesela cu sustinerea Side, Hamilton, Valeo, Catena si Carbon Logistics.

Alergătorii se pot înscrie online pe www.grupullogs.ro până pe 16 mai!