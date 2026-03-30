Traficant prins în flagrant cu 500 de grame de „cristal”, droguri pregătite pentru consumatori tineri, inclusiv minori (foto)

Traficant prins în flagrant cu 500 de grame de „cristal”, droguri pregătite pentru consumatori tineri, inclusiv minori

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 23 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în perioada noiembrie 2024 – decembrie 2025, la diferite intervale de timp, persoana cercetată ar fi procurat, deținut și vândut, în județul Hunedoara, substanțe cristaline 2CMC și 3CMC, droguri de mare risc, cu sume cuprinse între 200 și 400 de lei.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantități din substanțele interzise tranzacționate, iar în seara de 29 martie 2026, aceasta a fost prinsă în flagrant delict, în orașul Simeria, în timp ce ar fi deținut și transportat aproximativ 500 de grame de „cristal”, destinate comercializării către consumatori tineri, inclusiv minori, a transmis IPJ Hunedoara.

În martie, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea persoanei în cauză, ulterior fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunere de arestare preventivă a acesteia.

