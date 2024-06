Altringen, satul de poveste din Timiș, luat cu asalt de 500 de voluntari, la Color the Village

500 de voluntari din toate colțurile țării au luat cu asalt micuțul sat Altringen, comuna Bogda, din judeţul Timiş, la sfârşitul săptămânii.

Un festival de fapte bune, sute de oameni cu suflet mare care au venit să dea o mână de ajutor micului sat din Banat, tone de materiale și de alimente, acesta ar fi pe scurt rezumatul celor trei zile de Color the Village, ediția din acest an.

A șasea ediție a evenimentului a avut loc în acest sfârșit de săptămână în satul Altringen, din comuna Bogda, județul Timiș. Peste 500 de voluntari, din țară și străinătate au participat în cele trei zile de eveniment, vârful de participare fiind în ultima zi, când 400 de voluntari unici au lucrat pe 25 de șantiere deschise concomitent.

Voluntarii au lucrat efectiv la 27 de case, inclusiv fosta școală din Altringen. Dintre acestea 17 gospodării au fost în Altringen, 7 în Bogda, 2 în Sintar și una în Comeat. Însă, pentru a da un plus comunității, a fost refăcută complet împrejmuirea la parcul de copii din Altringen, a fost renovată stația de autobuz și monumentul german din sat.

Cea mai dificilă casă inclusă în proiect este cea a unei femei în vârstă ce locuiește în satul Sintar, unde decizia a fost ca toată casa să fie renovată, interior și exterior. Aici au fost făcute ample reparații structurale, reparații la acoperiș, s-au refăcut tavanele prăbușite, înlocuit ferestrele, s-a făcut o amplă igienizare și deratizare. Pentru finalizarea acestui proiect umanitar echipa Acasă în Banat va reveni la Sintar în perioada următoare, au transmis organizatorii de la „Acasă în Banat”.

În cazul unei gospodării din Altringen compusă din două case, s-au făcut intervenții ample la acoperișuri și mai este necesară o zi pentru a finaliza lucrările. Aproape toate casele au fost abordate integrat și s-a lucrat nu doar la fațada de la drum ci și la cele laterale, pridvoare, anexe, garduri, porți, fântâni etc. Cele mai rapide intervenții au durat numai șase ore și au fost realizate de echipe de câte 20 de voluntari.

Cu toate că evenimentul principal s-a încheiat, echipa de proiect va continua lucrul pe toată perioada verii, iar în luna iulie va fi organizată o nouă acțiune de voluntariat în care vor fi zugrăvite încă 3 case până la atingerea obiectivului propus, vor fi finalizate casele începute, se vor face retușuri și îmbunătățiri acolo unde este necesar, se vor monta ancadramente și obloane.

Color the Village este un eveniment organizat de Asociația Acasă în Banat. În acest an, partenerul principal al proiectului este Asociația „Johann Scharnel” din Altringen. Evenimentul are loc alternativ, un an în județul Timiș, un an în județul Caraș Severin, așadar echipa Acasă în Banat va selecta pentru ediția din 2025 o localitate din Banatul de Munte.

Color the Village este finanțat prin Raiffeisen Comunitati, acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate, o inițiativă Raiffeisen Bank, cu sprijinul Asociației pentru Relații Comunitare. Proiectul s-a bucurat în acest an și de sprijinul Fundației Bosch România, AZUR Romania, Kimball Electronics Romania, Litens Romania, Murali Store, Linde Gaz România, Hexagon România, ZF Group, SafeFleet Telematics si Forvia HELLA. El a fost susținut și de DM Drogerie Markt Romania si Lăptăria cu caimac, Fornetti Romania, Prospero Delicii și Profi.

Color the Village se află la a șasea ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Valeapai (2023), Fărășești (2022), Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.