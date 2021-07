Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș: ”Vreau să merg până la capăt. Pentru mine, poziția de președinte de filială nu este un scop în sine”

Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș, vorbește despre măsurile luate împotriva celor care se opun primenirii partidului. Cine a dat cu piciorul la ”găleata plină cu lapte”? Care sunt personajele din PNL Timiș cărora nu are ce să le reproșeze? De ce îl susține pe Florin Cîțu? Cum decurge colaborarea cu primarul Timișoarei? Răspunsurile, în interviul de mai jos

– Există viață în PNL Timiș și după 3 iulie, data scandalului de la alegerile PNL Timișoara?

– De ce să nu existe? Evident că ne-a afectat acea sâmbătă de 3 iulie și mai ales atitudinea unor colegi care au crezut că pot câștiga alegerile cu bâta. Ei bine, în PNL alegerile nu se câștigă cu bâta, ci prin forța argumentelor, nu prin violență.

– Aveți dezamăgiri?

– Desigur că am dezamăgiri, au dezamăgit prin modul în care s-au manifestat, unul lipsit de eleganță și de fair-play. Iar atunci când deviii violent și încerci să-ți impui punctul de vedere, pentru mine acel om și-a pierdut încrederea. Se știe că atunci când vrei să impui o schimbare, există o rezistență la aceasta, iar toți cei care nu se regăsesc în noua linie, în noua direcție pe care vreau să o impun, se coalizează și formează o poziție care să submineze direcția pe care o doresc.

Păi, ce direcție vreau să impun? Încă din toamnă am spus că e nevoie de o primenire a filialei județene Timiș și am mers în direcția în care să ne scăpăm de anumiți membri care prin bagajul lor de acțiuni și de imagine au pus o pată pe imaginea filialei și a PNL.

Or, noi trebuie să deschidem partidul către oameni noi care să-și dobândească încrederea în capacitatea noastră de a deveni o soluție viabilă pentru Primăria Timișoara.

Iar cu aceeași oameni cu care am pierdut primăria nu putem să reconstruim și să redobândim încrederea cetățenilor.

Și de aici, de la viziunea pe care o am, au pornit și anumite conflicte.

Eu sunt decis să merg până la capăt pe această direcție și noi credem că acesta este mesajul pe care cetățenii ni l-a dau prin votul din 27 septembrie 2020.

Un mesaj de sancționare a unui mod de a face administrație și de a te raporta la cetățean, pe care noi dorim să-l schimbăm.

Or, nu poți să faci acest lucru cu aceeași oameni pe care cetățenii i-au blamat. Ceea ce am văzut în 3 iulie au fost ultimele zvârcoliri ale unui mod vetust de a face politică și administrație în județul Timiș.

– Ce șanse mai au Raul Ambruș și Claudiu Chira în PNL?

– Moralmente, după modul în care s-au exprimat și după ceea ce au făcut atunci, nu mai văd pentru ei nici un fel de șansă în PNL Timiș, cel puțin atât timp cât sunt eu președinte.

– Păreau tineri promițători…

– Așa este, însă vedeți că și vaca aceea care dă lapte bun și mult, dacă dă cu piciorul în găleată și o varsă, tot n-a realizat nimic. Cam așa au făcut și cei doi.

–Aveți încredere în Cosmin Tabără?

– Cred că Cosmin Tabără a dovedit deja că este un foarte bun viceprimar al Timișoarei și ultimele luni mi-au arătat că poate să fie și un foarte bun om politic.

-Poate fi soluție pentru Primăria Timișoara în 2024?

–Categoric, noi ne dorim să recâștigăm Primăria Timișoara în 2024. iar Cosmin Tabără este unul dintre potențialii candidați. Până atunci, noi dorim să oferim oportunități și altor colegi să crească și să dovedească competența și capacitatea de a câștiga Primăria Timișoara. Nu este un subiect închis, ar fi prematur să lansăm de acum candidatul pentru 2024. Acest lucru se face în urma unor studii sociologice și analize politice.

– Cum mai decurge relația cu Dominic Fritz, care nu a fost niciodată dintre cele mai bune?

-Să știți că în mod contrar de ceea ce se vede în presă, față de relațiile care au existat înainte între președintele Consiliului Județean Timiș și primarul municipiului Timișoara, relația noastră este destul de corectă și apropiată, în sensul în care nu există o barieră între noi de netrecut.

Ne întâlnim, ne spunem lucrurile în față și cred că așa este cel mai sănătos și corect, ca să depășim momentele de criză cu maturitate și luciditate. Faptul că noi suntem într-o alianță, chiar dacă nu avem nici un document scris, pentru că acel document pe care noi l-am pregătit, domnul Fritz l-a mototolit și l-a aruncat, într-o criză de nervi în toamna anului trecut, deci chiar și în asemenea condiții, există o înțelegere verbală, prin care am decis să constituim majorități atât la municipiul Timișoara, cât și la Consiliul Județean Timiș. Eu cred că această înțelegere a funcționat și funcționează în continuare atât timp cât există consultare și dialog.

– În cazul votului de la consiliul local, privind obligativitatea afișării documentelor de studii și de domiciliu, nu a funcționat această înțelegere. Au existat discuții anterioare?

– Nu au existat discuții anterioare, dar noi acolo am încercat să-i dăm o mână de ajutor domnului Dominic Fritz. Pentru că și pe noi ne deranjează să fim întrebați și catalogați drept complici la o chestiune foarte simplu de demonstrat. Prin transparență se putea rezolva totul, pentru că tocmai asta au promovat și colegii de la USR PLUS în timpul campaniei electorale și atunci ei ar trebui să fie primii care să dea dovadă de transparență în momentul de față.

Altfel, ar putea să pară o ipocrizie sau un demers fals din timpul campaniei electorale, care nu se mai susține prin acțiuni în timpul mandatului. De aceea, Dominic Fritz s-a supărat, însă eu cred că-i trece, fiindcă în acel moment tensionat din timpul ședinței consiliului local cred că a spus lucruri la nervi pe care acum le regretă.

Am văzut și o campanie a presei care îi solicită așa ceva și cred că e o chestiune de bun simț să arăți că nu ai nimic de ascuns legat de studii sau de alte chestiuni care trebuie să fie publice.

Astfel, lucrurile s-ar limpezi și ar exista o concentrare pe subiecte mai serioase, pentru că acesta mi se pare un subiect minor.

– Ați declarat că puneți mare preț pe relația cu primarii. Cum decurge relația cu aceștia?

– Da, provenind din rândul lor, eu știu ce așteptări au primarii de la un președinte al consiliului județean.

De aceea, am ales ca ziua de marți să o dedic în totalitate mersului în județ, indiferent de culoarea politică a primarului din respectiva localitate. Deja am parcurs aproape 60 la sută din primăriile din județ și am discutat deschis cu fiecare primar despre problemele locale și cum putem ajuta din partea consiliului județean, în spiritul de colaborare înscris în Codul administrativ, astfel încât să rezolvăm problemele cetățenilor.

Să știți că am găsit primari foarte rezonabili, care mi-au semnalat anumite probleme foarte ușor de rezolvat dar pe care dacă nu aveam dialogul acesta direct, nu aș fi știut că există și ar fi rămas acolo agățate și nerezolvate pentru o perioadă mare de timp.

Sunt chestiuni simple, cum ar fi reparații de drumuri județene sau anumite documente care stau împotmolite la consiliul județean sau anumite acțiuni comune, pe care le-am rezolvat prin această comunicare care trebuie să existe.

Îmi doresc să fac această deplasare nu doar în primul an de mandat, ci în fiecare an, să trec cel puțin o dată pe la fiecare primărie.

Mi-au spus foarte mulți primari, și unii cu trei-patru mandate la activ, că de când sunt în funcție niciodată nu a trecut pe la ei nici un președinte al consiliului județean. Or, acest lucru mi se pare total inacceptabil, pentru că județul nu poate să existe fără fiecare părticică din el și nu ai cum să te cocoți în vârful ierarhiei și să uiți de bază. Atunci vei fi rupt de problemele reale ale cetățenilor și te îndepărtezi tot mai mult de această bază care pentru tine trebuie să fie fundamentul activității tale administrative și politice.

– Au existat voci în filială care îl contestau pe Dănuț Groza, secretarul general al PNL Timiș. În 3 iulie, ostilitatea a devenit fățișă. Cum le explicați?

– Nu am absolut nimic ce să-i reproșez domnului Dănuț Groza. Nu are nici o pretenție la vreo funcție politică, tot ceea ce își dorește el este să-și pună cunoștințele și puterea de muncă în interesul partidului și să mă ajute în acest demers de a curăța filiala de oameni care nu ne fac cinste, de oameni care nu se înscriu în câteva direcții pe care eu le-am trasat: să aibă competență, integritate și caracter.

Iar aceste trei calități trebuie să le dețină orice persoană pe care PNL le va propune în vreo funcție publică.

Acest exercițiu de alegeri interne e un fel de sită prin care vom cerne și vom separa grâul de neghină. Evident că pentru cei care nu îndeplinesc aceste calități nu este sfârșit de drum, fiecare om se poate schimba, perfecționa și își poate dovedi potențialul politic în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Dar cred că o separare clară a apelor este necesară.

Prefer să ne despărțim de anumiți colegi care nu gândesc în acest sens decât să avem de pierdut electoral mai târziu sau să-mi fie mie știrbită imaginea publică și să fiu acuzat că sunt un om care nu merge până la capăt și doar clamează anumite valori, nesusținute de realitatea acțiunilor din partid. Vreau să merg până la capăt pentru că nu țin la poziția aceasta de președinte de filială și tocmai pentru că nu este un scop în sine să dețin această poziție, fac ceea ce trebuie.

Iar ceea ce trebuie pentru partid este să ma bazez pe principii și valori și nu pe grupuri de interese sau afinități personale.

– V-ați făcut publică opțiunea privind competiția de la nivel național. De ce Florin Cîțu?

– Momentan, avem doi candidați, deși se zvonește că vom avea și pe cel de-al treilea. Din punctul meu de vedere, Florin Cîțu este cel mai bun candidat pentru funcția de președinte al PNL. Vedeți dumneavoastră, în politică există o ciclicitate între speranță și dezamăgire. Unii oameni politici pornesc ca dezamăgire încă de la început, dar inevitabil, la final orice speranță ajunge să fie o dezamăgire, pentru că și-a epuizat combustibilul politic și sunt foarte puțini oameni care au rămas la același nivel până la sfârșit, pentru că n-au știut să se retragă la timp.

De aceea, cred că PNL are nevoie de o nouă speranță acum, de o resetare la cel mai înalt nivel, pentru a da încredere cetățenilor, să le arătăm că știm să ne adaptăm la noile realități și să reușim să ne recordăm la nevoile pe care cetățenii le au în momentul de față.

Nu ascund faptul că trebuie să ne gândim și în perspectiva anului 2024, un an electoral complex, cu patru tipuri de alegeri diferite, care trebuie să găsească PNL într-o stare de pregătire maximă, astfel încât să câștigăm toate aceste alegeri.

Or, cu o personalitate care a fost deja uzată, care a pierdut alegerile parlamentare, nu cred că mai putem să recâștigăm această încredere. Cel puțin din această perspectivă, e nevoie de un semnal de schimbare, de o noutate, de o figură proaspătă care să coaguleze în jurul ei încredere și acțiune.

– Va rămâne Florin Cîțu opțiunea dumneavoastră chiar dacă va apărea și al treilea candidat?

– Atunci când îmi dau cuvântul, eu merg până la capăt, indiferent de situațiile care pot apărea. Evident că dacă Florin Cîțu alege să facă alte înțelegeri cu alți potențiali candidați, ne putem ajusta, dar eu sunt hotărât să merg până la capăt și să susțin pe premier în această misiune de a câștiga președinția Partidului Național Liberal.

Eu sincer cred că este cea mai bună variantă pe care o avem în momentul de față și am încrederea în puterea lui reformatoare.

Faptul că de 141 de ani PNL este în top se datorează tocmai acestor capacități de adaptare și racordare permanentă la ceea ce oamenii au nevoie de la politicieni.