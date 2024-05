Alfred Simonis și-a lansat candidatura la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș din partea Alianței PSD-PNL. Alături de el, au fost prezenți și candidații la CJT (foto).

Alfred Simonis, președintele social-democraților timișeni, și-a lansat, astăzi, candidatura din partea Alianței PSD-PNL la președinția Consiliului Județean Timiș, alături de candidații la Consiliul Județean Timiș, în cadrul unui eveniment care s-a desfășurat la Sala Sporturilor „Constantin Jude” (Sala Olimpia) din Timișoara.

„Totul pentru Timiș”, „Totul pentru Timișoara”, sub aceste două sloganuri candidații Alianței își doresc să readucă județul nostru și municipiul de pe Bega pe locurile pe care le ocupau odinioară, în topul regiunilor dezvoltate ale României.

„Acum, Timișoara poate să meargă pe un nou drum. Avem un tandem puternic. Nicolae Robu și Alfred Simonis pot face și vor face cu siguranță multe pentru Timiș.

În 9 iunie, mergem la alegeri să câștigăm”, după cum a afirmat europarlamentarul Cristian Bușoi, președintele PNL Timișoara.

„Cele 2 partide au luat o decizie bună, de a face această Alianță.

Cunosc mândria bănățenilor, și știu că se uitau de sus la cei din alte regiuni. Dar, din păcate, ne-au luat-o înainte.

Timișoara nu are centură completă, stadion, sală polivalentă, dar mă bazez pe Sorin Grindeanu că va ajuta regiunea să fie din nou ceea ce a fost. Timișoara și Timișul, s-au săturat de scandal, vor performanță.

Vreau să le spun primarilor PNL din sală că vor avea în Freddy un partener de încredere. Mai avem 3 săptămâni și trebuie să le spunem oamenilor ce vom face noi, cât de buni sunt candidații noștri.

Pentru că avem nevoie și de majorități în consiliile locale. Aveți încredere unii în alții, și aveți încredere în noi, am venit aici să vă ajutăm”, a declarat, la rândul său, Vasile Blaga, europarlamentar și lider al PNL Timiș.

Și rectorul Universității de Vest Timișoara, Marilen Pirtea, a subliniat importanța alegerii, la nivel județean, a candidaților propuși de Alianța PNL-PSD.

„Cea mai buna formă de a previziona viitorul este să îl construim.

Și asta facem noi, construim viitorul.

Stăm umăr lângă umăr, pentru ca timișenii să primească ceea ce merită.

Dar e nevoie de 3 verigi: universități puternice, mediu antreprenorial solid și o administrație care să susțină toate acestea.

Și pentru a face cele trei verigi puternice, avem nevoie de Nicolae Robu la Primăria Timișoara și Alfred Simonis la Consiliul Județean Timiș. Și, din 9 iunie, îi vom avea!”.

Înainte de venirea la microfon a lui Alfred Simonis, despre importanța acestor alegeri, despre șansa Timișului de a beneficia, după alegerile din 9 iunie, de sprijin masiv de la București pentru realizarea proiectelor de anvergură, au vorbit doi lideri locali cu mare experiență, Nicolae Robu, candidatul Alianței PNL-PSD la Primăria Timișoara, și ministrul Sorin Grindeanu.

Discursurile lor au mai avut un element comun: începuturile în politică, ascensiunea și realizările celui pe care Alianța PSD-PNL l-a ales să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș.

„ Acum vreo 15-20 de ani eram președinte executiv la PSD Timiș și Freddy era membru la TSD.

Era tânăr, foarte agitat, dornic să se afirme. Nu mi-a făcut, la prima vedere, o impresie prea bună.

Apoi, mi-am schimbat părerea, i-am văzut potențialul și l-am sprijinit. Acum, pot spune că Alfred Simonis, Freddy, a depășit toate așteptările. El are o miză, să recâștige locul fruntaș al Timișului.

Vă cer să aveți încredere în capacitatea lui Freddy de a conduce acest județ. Timișoara și Timișul vor intra pe o nouă direcție. Am convingerea că Alfred Simonis va câștiga președinția CJT.

Am lucrat cu domnul Robu, am fost viceprimar, și vă spun un lucru: este esențial să existe o conlucrare între primar și președintele CJT. Tandemul Simonis-Robu este șansa Timișului și a Timișoarei.

Am un mesaj pentru timișeni: vreți să nu ne mai uităm cu ciudă la Craiova și Oradea? Votați-i pe Alfred Simonis și Nicolae Robu.

Vouă, timișorenilor branșați la Colterm, vă spun că Simonis s-a zbătut să nu stați în frig.

Vouă, celor care v-ați căutat sănătatea la Cluj, vă spun că Simonis s-a zbătut pentru Institutul Oncologic. Vouă, microbiștilor, vă spun că Simonis a reușit să o scoată la capăt cu stadionul”, a afirmat Sorin Grindeanu.

„În 2020, eram pe locul întâi în ceea ce privește investițiile străine. De la creșă trebuie să asigurăm condiții pentru copiii noștri, și o vom face. Freddy s-a dovedit a fi un tânăr foarte serios, care ține foarte mult la locurile lui de baștină și de trăire.

A reușit să deblocheze proiecte importante pentru Timișoara și Timiș.

Vreau să urez succes candidaților și vă rog și eu să ne implicăm în campanie la maximum pentru a face tot ceea ce ne stă în putință să câștigăm. Freddy, să dea Domnul ca, după 9 iunie, să facem acea echipă de care pomenesc cu toții”, a declarat Nicolae Robu.

Invitat, la microfon, să-și prezinte programul electoral, Alfred Simonis, candidatul Alianței PNL-PSD, a început prin a spune celor prezenți că este mândru de organizația social-democrată din Timiș, „cea mai puternică pe care a avut-o vreodată PSD în Timiș”.

„Ce au PNL si PSD în comun în Timiș? Frustrarea că alții ne-au luat-o înainte.

Las bucuros a treia funcție în stat pentru Timiș.

Cu ce te bucuri să fii în fruntea țării, dacă acasă la tine nu ai Centură, nu ai sală polivalentă, nu ai spital.

Nu putem să vedem că Timișoara noastră dragă regresează, că în timp ce la Cluj se construiește metroul de 2 miliarde de euro, Timișoara a primit 1 milion de euro, pentru Memorialul Revoluției.

2 miliarde față de 1 milion!

Dar, împreună cu Sorin Grindeanu, am ajuns să aducem 4 miliarde de euro în Timiș. Am reușit să îi facem pe bucureșteni să înțeleagă că Timișul are nevoie de investiții.

Nu putem să ne oprim aici. 4 miliarde de euro sunt bani foarte mulți, dar avem nevoie de noi proiecte.

Prioritățile mandatului meu în funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș sunt: Institutul Oncologic, Stadionul „Dan Păltinișanu”, dotările la Spitalul de Copii – 20 de milioane de euro, lucrările de infrastructură mare: cele 2 centuri, calea ferată de mare viteză, aeroportul – toate au nevoie de administrația locală pentru a fi duse la bun sfârșit.

Mai amintesc Sala polivalentă, Centrul de reabilitare antidrog, modernizarea drumurilor județene, realizarea unei parcări din centrul Timișoarei, organizarea unui festival de anvergură, ca peste 3 ani când va fi stadionul gata să avem un festival cum merităm, extinderea Spitalului Județean.

Sloganul nostru, „Totul pentru Timiș”, înseamnă totul pentru Timișoara, dar și pentru localitățile din Timiș.

Dăm totul pentru Timiș și vom învinge!”, a declarat Alfred Simonis.

Candidatul PSD-PNL la președinția Consiliului Județean Timiș i-a invitat, apoi, alături de el pe scenă, pe liderii locali, dar și pe candidații la Consiliul Județean Timiș.