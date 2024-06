Alfred Simonis, președintele ales al CJT: „Alianța PSD-PNL a câștigat alegerile în Timiș”.

Alfred Simonis, președintele ales al Consiliului Județean Timiș, a declarat, astăzi, că Alianța PSD-PNL a înregistrat, la alegerile din 9 iunie, o mare victorie.

„Din datele pe care le am la această oră, am 130.000 de voturi, cu 20.000 mai mult față de Alin Nica. Este o mare victorie a Alianței PSD-PNL, și țin să le mulțumesc alegătorilor, echipelor de candidați și susținători. În Timiș, am câștigat în 54 de localități, inclusiv în orașe și municipiul Lugoj”, a afirmat președintele ales al CJT.

„A fost o campanie grea, pe alocuri cu accente pline de tensiune și dezinformări, dar acum este momentul să încetăm cu polemica și să începem munca. Trebuie să începem să ne ocupăm de marile proiecte ale Timișului, și mă refer aici la noul stadion, la Institutul Oncologic”, a mai declarat Alfred Simonis.

Noul președinte al CJT își va prelua funcția în luna octombrie.