Alfred Simonis: Institutul Regional de Oncologie Timișoara se construiește cu finanțare europeană

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis , a anunțat vineri că Institutul Regional de Oncologie Timișoara se construiește cu certitudine.

„Institutul Regional de Oncologie Timișoara se construiește!

Ceea ce am anunțat în urmă cu câteva luni a fost confirmat astăzi de premierul Ilie Bolojan. Așadar, proiectul IROT merge mai departe cu finanțare europeană prin Programul Operațional Sănătate, iar acesta este singurul lucru cu adevărat important.

Nu este, însă, o favoare făcută județului Timiș, ci o recunoaștere a necesității acestei investiții, dar mai ales a contribuției pe care Timișul a avut-o de-a lungul anilor la bugetul național.

Ne-am zbătut mult pentru acest proiect și am reușit să convingem Guvernul României că Timișul are nevoie de Institut, unul care va deservi pacienții oncologici din întreaga regiune.

Am pus și vom pune în continuare sănătatea timișenilor pe primul loc”, a transmis Simonis.