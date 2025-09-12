Accident grav pe Centura Timișoarei, la Moșnița Nouă: 4 mașini și 10 persoane implicate, între care și minori

Un accident de circula ție grav s-a produs, vineri dup ă-amiază, pe Centura Timi ș oarei, la Mo șnița Nouă.

La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ.

În accidentul rutier sunt implicate patru autoturisme cu zece persoane, dintre care patru minori, potrivit primelor informații.

Echipajele medicale acordă îngrijiri medicale unei victime de sex feminin (adult).

UPDATE, IPJ Timiș

O femeie de 48 de ani a condus un autoturism pe Centura Ocolitoare Timișoara ( VTM), dinspre Moșnița înspre Ghiroda, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa, care se afla oprit în coloana de vehicule. În evenimentul rutier au fost implicate 4 autoturisme.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto de 48 de ani, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Cu toții au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: INFO TRAFIC jud. Timiș