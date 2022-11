Alegeri locale în primăvară? Trei politicieni și-au anunțat deja candidatura la Lugoj, inclusiv Claudiu Buciu.

În România avem 50 de comune și orașe, plus un consiliu local, în care termenul legal pentru alegeri de 90 de zile de la vacantarea postului a fost depășit. Oficial, AEP nu propune o dată pentru alegeri, ci doar a informat Guvernul despre numărul UAT-urilor în care trebuie organizate alegeri, cerând să decidă data pentru alegeri. Deși a avut acest subiect pe agendă, în ședința din 19 octombrie, Guvernul nu a luat o decizie oficială.

Neoficial, mai multe surse, din cele două partide aliate la guvernare, PSD și PNL, indică faptul că în această primăvară, mai exact într-una din lunile martie-aprilie, România va avea alegeri locale parțiale.

Câți candidați va avea Lugojul

Până acum, la Lugoj, și-au anunțat candidatura trei politicieni. Este vorba despre Claudiu Buciu, Călin Dobra și Mihai Heimann.

„Absolut. Absolut (n.r, voi candida). Am muncit foarte mult aici, alături de echipa pe care o avem. Acum 6 ani am devenit cu toții conștienți, să zic așa, că lucrurile nu merg bine în Lugoj, am încercat să adun niște oameni în jurul meu, nu aș fi dorit să candidez, am căutat un candidat, nu l-am găsit. (…) Am candidat independent, după aceea am revenit în PNL și avem o echipă foarte bună, cu actualul viceprimar, consilierii ok și putem construi ceva cu adevărat sănătos și n-o să renunțăm. Dacă renunțăm acum, este reversibil ce am muncit până acum. Și Lugojul s-ar putea să ajungă în aceeași situație în care a fost. Nu ne permitem asta. Deci o să candidez 100%. Dacă PNL va dori alt candidat decât mine, o să candidez independent.”, a declarat Claudiu Buciu pentru expressdebanat.ro.

Și USR Lugoj ar putea avea un candidat. Favorit pentru această poziție se află Erwin Floroni, actualul conducător al organizației locale, însă un alt posibil candidat din partea USR este Anca Micșa Oprea, actualul city-manager al Lugojului.

Printre partidele care pregătesc un candidat la Lugoj se află și AUR. Ion Teca, fost membru și candidat PPU, la ultimele alegeri locale, ar putea fi reprezentatul acestora pentru funcția de primar.

lugojeanul