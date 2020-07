Alb-violeţii au strâns rândurile

„Băieţii în ghete” s-au reunit astăzi la Baza Sportivă nr. 2 a Politehnicii sub comanda antrenorului principal Octavian Benga. Şedinţele de pregătire se desfăşoară în concordanţă cu noile cerinţe ale autorităţilor în privinţa combaterii pandemiei.

Lotul alb-violet a fost împărţit în trei grupe separate pentru antrenamente, după cum urmează: grupa 1 – Murariu, Jurj, Mera, Coroiu (împrumutat la CSC Dumbrăviţa în sezonul trecut), Denis Radu, Ignea, Bâte (împrumutat la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii), Alexandru Giurică (ex-CSM Reşiţa); grupa 2 – Borbei, Sofran, Scutaru, S. Popovici, Munteanu, Dros, D. Codrea, Al. Pop; grupa 3 – M. Contra, Vidrăsan, Coadă, B. Vasile, Ad. Lazăr (împrumutat la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii), Cristodulo, Manea, Trip, Victor Lolea (ex-CSM Reşiţa). Mircea Axente şi Răzvan Piţigoi, ultimul împrumutat la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii în partea secundă a sezonului trecut, au absentat motivaţi, primul din motive personale, iar cel din urmă a susţinut examenul pentru a deveni şofer. Mâine şi vineri, jucătorii Politehnicii Timişoara vor efectua vizita medicală.

Pe lângă jucătorii reveniţi de la echipele la care au fost împrumutaţi, la sesiunile din aceste zile iau parte şi doi juniori noi. Alexandru Giurică şi Victor Lolea sunt mijlocaşi şi provin de la CSM Reşiţa. Primul este născut pe 22 ianuarie 2002, la Târgu Jiu, iar celălalt este din Reşiţa, data naşterii sale fiind 5 noiembrie 2002.

„Ne bucurăm că începem din nou munca. Este destul de dificil după o perioadă mai lungă de pauză. Noi am mai lucrat puţin pentru că nu mi-am dorit ca jucătorii să aibă o pauză aşa de lungă. Am mai făcut trei săptămâni de antrenamente, apoi le-am dat o pauză de nouă zile. Aşa că nu putem spune că vin de la zero… Sperăm ca între timp şi măsurile să se relaxeze. Chiar dacă au fost ceva discuţii şi data trecută, am respectat punct cu punct legea. Aşa o să facem şi în continuare, să ne ferim de riscuri şi să respectăm cerinţele autorităţilor. Pentru început ne antrenăm în grupuri de opt jucători. Chiar dacă legea sugerează să ne antrenăm în zece. Noi o vom face în trei grupuri, cu schimbare de acasă, fără ca jucătorii să facă duş şi temperatura luată la intrarea în bază şi cu distanţarea cerută de cei de la Ministerul Sănătăţii”, a declarat Octavian Benga, antrenor principal Politehnica Timişoara.

Despre noii juniori înregimentaţi de la Reşiţa, Benga a precizat: „Pe cei doi îi vedem câteva zile, dar nu există probleme în privinţa asta. Cu siguranţă ne vom înţelege cu ei. Chiar îşi doresc foarte mult să joace la Politehnica şi mă bucur pentru asta. Vor face parte din lot”. „99% ne-am înţeles cu cei prezenţi. Mă bucură acest aspect, că au ales cu inima. Sunt mulţumiţi de atmosfera şi ce se întâmplă în jurul echipei”, a mai spus tehnicianul în legătură cu jucătorii care se aflau la final de contract.

„Datele problemei nu s-au schimbat foarte mult de ieri până astăzi. Avem permisiunea de a ne pregăti în grup de zece, nu doar de şase. Dar în privinţa testărilor nu s-a schimbat. Se fac obligatoriu dacă vrei să te pregăteşti în comun, adică mă refer la toată echipa împreună şi inevitabil să intri în cantonament respectând protocolul pe care l-au respectat toate echipele din Liga I plus cele şase care şi-au continuat activitatea pentru promovare. Noi şi ceilalţi, clar că începem mişcarea, nu neapărat antrenamentele normale, când ne referim la antrenamente ne referim la cele în comun pe care şi le doresc şi jucătorii şi antrenorii. Este o mişcare în grup până la urmă, un moment de organizare. Aşteptăm să vedem ce se întâmplă. Să putem să începem antrenamentele. Aşteptăm începerea competiţiei în 15, 22 august. Pentru că nu poate să meargă mai târziu. Orice întârziere peste 22 august creează un oarecare disconfort”, a subliniat directorul sportiv Marius Cociu.

Opt amicale până la debutul în noul sezon

Fotbaliştii alb-violeţi vor disputa în această vară opt partide de verificare. Deocamdată sunt cunoscute numele a şase dintre oponenţi, doar adversarele din 1 şi 15 august nefiind cunoscute. Programul, unul care poate suferi modificări, include testele cu Politehnica grupa 2003 (18 iulie), CS Hunedoara (25 iulie), CSC Dumbrăviţa (29 iulie), CSC Ghiroda şi Giarmata Vii (5 august), U Craiova 1948 (8 august), CSM Reşiţa (12 august). Arenele şi orele de disputare ale partidelor vor fi anunţate ulterior.

Acord semnat

Tot astăzi, la rectoratul UPT a fost semnat un acord între cluburile Politehnica Timişoara şi Fortuna Becicherecu Mic. Prin acesta, marea majoritate a componenţilor grupei de juniori născuţi în anul 2003 a clubului alb-violet vor evolua în sezonul următor pentru formaţia timişeană din Liga a III-a. „Este un pas important pentru aceşti tineri, mai ales că sunt o generaţie foarte bună. Este bine ca ei să se călească în Liga a III-a, decât să stea eventual doar rezerve la Liga a II-a, unii dintre ei. Sunt tineri care au muncit foarte mult şi e în spiritul Politehnicii. Îi aruncăm în luptă, aşa se călesc, şi sperăm că vor veni la echipa mare într-o perioadă scurtă de timp”, a declarat Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara.

„Suntem încântaţi că, alături de domnul rector, împreună cu Universitatea Politehnica Timişoara, am încheiat un acord, spun eu istoric, pentru comuna noastră, în vederea susţinerii participării în Liga a III-a a unei echipe de tineri. Ne dorim foarte mult ca această experienţă să fie una pozitivă”, a spus şi Raimond Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic.

„Astăzi s-a semnat un acord important pentru ceea ce înseamnă strategia de viitor a clubului Politehnica Timişoara. Practic, generaţia 2003, generaţia noastră de juniori, va avea ocazia să se confrunte cu echipe puternice din Liga a III-a. Împreună cu colegii de la Fortuna Becicherecu Mic am semnat un acord prin care efectiv lotul echipei va reprezenta Fortuna în Liga a III-a. E un pas important pentru noi. Căci cu această ocazie vom vedea care e nivelul actual al acestor juniori. Ţinta noastră fiind de a identifica posibilii jucători care să facă parte din lotul primei echipe cât mai curând sau care poate să constituie o sursă financiară prin transferul lor la alte cluburi de prestigiu”, a precizat, la rândul său, preşedintele Politehnicii, Viorel Şerban.

Juniorii alb-violeţi vor fi pregătiţi în perioada pe care o vor petrece la Fortuna Becicherecu Mic tot de către Iulian Prodana, antrenorul grupei 2003 şi conducătorul centrului de copii şi juniori al grupării timişorene. Fortuna Becicherecu Mic a fost înfiinţată în anul 2016. Echipa a promovat succesiv, din eşalonul al şaselea până în Liga a III-a.