Aida Szilagyi rupe tăcerea: “Cred că mă voi face de râs și mă voi adresa Inspecției Judiciare”!

Al doilea articol publicat de ziarul nostru având ca subiect șmecheriile imobiliare făcute în urmă cu câțiva ani de cuplul de investitori imobiliari Sorin și Aida Szilagyi a determinat-o pe consiliera locală USR să rupă tăcerea.

Joi seară, m-am trezit interpelat pe WhatsApp, de doamna Szilagyi, care mi-a trimis un mesaj redactat în termeni decenți, chiar dacă pornea de la o ipoteză greșită. I-am răspuns imediat, iar ușor-ușor s-a încropit un dialog. Îl puteți citi în continuare.

– Datorită faptului că acest articol ne lezează imaginea și interesele doresc să fac următoarele precizări: am calitatea de Consilier Local din noiembrie 2019 (n.r. – emoțiile, probabil, au făcut-o pe doamna Szilagyi să greșească anul). Toate actele administrative legate de autorizarea acestei clădiri au fost emise în administrațiile anterioare, ale domnului Ciuhandu, respectiv a domnului Robu, în vremea în care nu aveam nici o calitate publică. Consider că această campanie mediatică are ca scop de a influența decizia instanței pentru un proces aflat pe rol și că date tehnice din dosarul de judecată au fost publicate în presă fără acordul celorlalte două părți din proces. Nu știu cât este de legal, ca fără acordul nostru să fie publicate date concrete dintr-un dosar aflat pe rol și a cărui sentință este în pronunțare. Pentru a verifica legalitatea acestui demers înțelegem să contactăm o firmă de avocatură specializată și în paralel, pentru obiectivitate, considerăm oportun să ne adresăm Inspecției Judiciare a CSM pentru a le cere să verifice modul în care s-a intrat în posesia datelor din dosarul de judecată.

– În primul rând, bună seara. În al doilea rând, nu am scris niciunde că erați consilieră locală în momentul în care ați demarat acțiunile respective. În al treilea rând, nu e necesar să vă adresați Inspecției Judiciare, pentru că doar vă faceți de râs. În al patrulea rând, voi publica ceea ce mi-ați scris acum, dacă, evident, nu aveți nimic împotrivă.

– E deja public, îmi asum ce am scris.

– Perfect. Dacă doriți, vă lămuresc eu cum am obținut datele, că nu e nici un secret. Doar că nu știu la care articol vă referiți, pentru că am scris două pe subiectul Rapsodiei 13. Așadar, dacă mă lămuriți la care articol vă referiți si daca îmi confirmați că doriți să vă spun cum am obținut datele, o voi face de îndată. Și încă o precizare: spre deosebire de dumneavoastră, care v-ați permis să mă acuzați că scriu mizerii și că sunt plătit ca să scriu aceste mizerii, eu am fost foarte atent când am redactat articolele. Nu doar pe cele două, ci pe toate.

– În ambele ați dat detalii pe care nu aveați de unde să le știți decât dacă ați avut acces la dosar.

– Raționamentul dumneavoastră este just: am avut acces la dosar. E singurul lucru adevărat pe care l-ați spus în privința mea. Deci doriți să vă spun cum de am avut acces la dosar?

– Da, vreau.

– Perfect. Vă voi spune imediat după ce îmi veți arăta informația pe care am prezentat-o în mod deformat și răuvoitor. Așa le-ați spus colegilor de pe grupul de Facebook, că prezint informația în mod deformat și răuvoitor. Ce anume este deformat?

– Nu trebuie să-mi spuneți, vor răspunde cei care v-au dat dosarul în fața inspecției judiciare.

– Pai v-am spus că vă lămuresc. Dar e atât de greu să demonstrați ceea ce susțineți? Chiar nu înțelegeți că nu e OK să vă jucați cu cuvintele? – (… n.r. – observând că doamna Szilagyi nu mai are replică, am făcut ceea ce-i promisesem: i-am trimis o captură foto cu articolul 56 din Hotărârea nr. 197 din 17.09.2019 a CSM pentru aprobarea Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, articol care spune că “în materia contenciosului administrativ și contravențional, precum și în alte cauze în care există un interes public, reprezentanții mass-media pot consulta, la cerere, dosarele și pot obține copii din acestea”. Acum înțelegeți de ce v-am spus că vă faceți de râs dacă vă veți adresa Inspecției Judiciare din cadrul CSM? Însuși Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat acest document. Dar așa se întâmplă când te amesteci în chestiuni pe care nu le stăpânești. Eu nu v-am dat dumneavoastră lecții de chimie, nici de gestionarea deșeurilor, ca atare, poate e momentul să vă abțineți în a califica articolele mele ca fiind mizerii și pe mine ca fiind jurnalist plătit de PSD sau PNL. Și ar trebui să-mi mulțumiți pentru că nu a trebuit să vă plătiți avocatul ca să ceară informația asta la CSM. V-am explicat eu pe gratis, deși m-ați făcut jurnalist plătit. (… n.r. – urmează o pauză de 45 de minute, răstimp în care doamna Szilagyi a făcut, probabil, un brainstorming în familie sau/și cu avocatul, pentru ca, în final, să îmi ofere o ultimă replica)

– Mulțumesc de informații, cred că mă voi face de râs și mă voi adresa Inspecției Judiciare. O seară plăcută.

– E alegerea dumneavoastră. O seară plăcută și dumneavoastră!

În loc de concluzii după această conversație la ceas de seară: consiliera locală USR Aida Szilagyi nu este supărată că am scris lucruri false, neadevărate, ci pentru că am publicat articolele înainte să se pronunțe instanța de fond în procesul declanșat în 2018. O asigurăm pe doamna Szilagyi că, dacă am fi aflat mai repede despre șmecheriile imobiliare pe care le-a făcut, am fi scris mai repede. Îi promitem că la următoarele vom fi mai prompți!