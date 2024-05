Administrația Fritz forțează mâna consilierilor locali să voteze proiecte suplimentare, anunțate în ultimul moment

Așa cum i-a obișnuit pe consilierii locali în ultimii patru ani, conducerea Primăriei Timișoara îi bombardează cu proiecte suplimentare și cu ședințe extraordinare de îndată, iar informațiile le sunt furnizate aleșilor timișoreni chiar înainte de începerea ședinței.

Un nou astfel de record a fost stabilit marți, 21 mai 2024, când primarul i-a anunțat pe consilieri cu mai puțin de o oră înaintea ședinței ordinare, că are o listă de 22 de proiecte suplimentare pe ordinea de zi, în timp ce pe lista inițială figurau 25 de proiecte.

Consilierii locali Roxana Iliescu și Dan Diaconu au atras atenția în nenumărate rânduri că această practică, de a anunța proiecte suplimentare în ultimul moment, fără a mai putea consulta conținutul ce urmează a fi votat, cât și numărul mare de ședințe extraordinare de îndată, contravine regulamentelor și codului administrativ, dar timp de patru ani nu au fost băgați în seamă.

Ședința de marți a început cu o remarcă acidă a consilierului Radu Țoancă exact pe această temă.

“Nu ar fi trebuit să votăm o astfel de ordine de zi suplimentară formată din 22 de puncte, adică un număr aproape egal cu ordinea de zi normală și nu este normal să primim cu o oră înainte de plen 22 de puncte, să nu apucăm să le citim, să le analizăm, eventual să le amendăm în comisii. Domnul primar a promis în primul an de mandat că în ședințele dumnealui pe care le va organiza în acest mandat, cu siguranță vor fi mult mai puține puncte suplimentare pe ordinea de zi decât ale predecesorului și mult mai puține plenuri de îndată.

Lucrurile astea exact pe dos au fost. Cred că un număr dublu de puncte suplimentare față de mandatul precedent și un număr triplu, poate mai mult, de plenuri de îndată. Asta nu înseamnă că se muncește foarte mult în Consiliul Local și la nivel de aparat de specialitate al primarului, ci că este foarte mult haos și foarte multă dezorganizare, ca să nu spun superficialitate, pentru că noi prin astfel de puncte suplimentare apărute pe ultima sută de metri, nu facem decât să ne desconsiderăm propriul regulament de organizare și funcționare, propria seriozitate.

Pentru că, spre deosebire de Consiliul Local ,din ce știu eu, în Consiliul Județean, spre exemplu, se muncește foarte, foarte mult în comisii, deci acolo chiar lucrurile se iau un serios, ori nu pot să lucrez pe comisii. Noi de abia astăzi de dimineață ne-am întâlnit în comisia I pentru ordinea de zi normală, atâta vreme cât îți vin punctele suplimentare cu o oră înainte, atât de multe și au fost ședințe în care au venit și cu 10 minute înainte. Am votat ordinea de zi pentru a nu fi acuzați și sunt puncte foarte importante, dar eu nu cred că toate cele 22 de puncte, măcar o parte dintre ele ar fi putut fi decontate, în sensul bun al cuvântului, ieri sau chiar vineri pe pe comisii”, a declarat consilierul Radu Țoancă.

Într-adevăr, pe ordinea suplimentară erau cel puțin patru puncte extrem de importante, prin faptul că se referă la situația financiară a unor societăți din subordinea administrației locale și care au mari probleme de funcționare dar și financiare – unele fiind în prag de insolvență sau faliment nedeclarat, cum sunt cazurile STPT, Piețe SA sau Horticultura SA. Lucruri care ar fi avut nevoie de analiză și studiu aprofundat, înainte de a fi votate pe repede înainte și în necunoștință de cauză.

E vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2024, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății de Transport Public Timișoara S.A., proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului, proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitul, proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului.

Despre situațiile financiare de la STPT, Horticultura sau Piețe SA, cotidianul nostru a scris în repetate rânduri.

Un semnal de alarmă, vizavi de felul în care se cheltuie nesăbuit banii acestor societăți și așa semi-falimentare, a relatat consilierul județean Liciu Cocean, care a fost în trecut director general la Piețe SA.

Acesta a sesizat cel mai recent caz de risipă a banilor societății care administrează piețele.

“În caz că vă întrebați ce combinații mai fac prăduitorii de la PIEȚE S.A….

Așa cum în luna februarie a acestui an făceam o postare cu titlul <<„Directele” de la PIEȚE S.A. sau cum se împart banii publici cu dedicație !>>, revin astăzi cu o nouă probă a faptului că la această societate a Primăriei Timișoara, banii publici sunt tocați cu nesaț, dar de sesizat se pare că nu se sesizează nimeni‼️

Am susținut și atunci și rămân la aceeași părere, „personal, am impresia că avem de-a face cu un joc în doi. Pe de-o parte sunt lupii înfometați de la PIEȚE, care simt că acestea sunt ultimele luni în care au ocazia să mai prăduiască banul public, pe de alta sunt cei care conduc astăzi Primăria Timișoara, adică cei care îi susțin și le girează matrapazlâcurile celor de la PIEȚE. Astfel, lui Fritz & co le profită ideea că intrându-se în an electoral se vor putea lăuda, cel puțin cu câteva studii și proiecte pe hârtie, dacă de reabilitat măcar o piață de la zero într-un mandat de 4 ani nu poate fi vorba”.

Nici nu poate fi vorba de altceva, în condițiile în care orice instituție abilitată ar putea rapid constata, cât de căpușată a ajuns să fie această societate condusă de oamenii lui Dominic Fritz. Nu trebuie să facă altceva decât să-și aplece atenția asupra achizițiilor directe, unele care se fac la foc automat și care pentru un nas avizat, mustesc de „curate” ce sunt.

O nouă mostră de achiziție dubioasă avem și în cazul noului contract de „servicii de salubrizare piețe” !

Ca sa înțelegeți, în iunie 2021, subsemnatul în calitate de director general al PIEȚE S.A., luam hotărârea de a rezilia contractul cu firma prestatoare a serviciilor de salubrizare în piețe și de a internaliza această activitate în cadrul societății. Scopul era de a reduce cheltuielile și totodată de a controla și crește nivelul calitativ al acestui serviciu în beneficiul timișorenilor. Astfel, de la 1 iulie 2021, PIEȚE S.A. a angajat personal pentru curățenie, iar rezultatele au apărut imediat, cu economia realizată inclusiv la acest capitol, reușind să închidem 2021 pe profit !

La 3 ani distanță, „mințile de borfaș” care conduc astăzi PIEȚE S.A., hotărăsc să EXTERNALIZEZE serviciul de curățenie pentru piețele mici, respectiv Dacia, 700, Doina, Giroc, Volantă Soarelui și Lipovei și să plătească lunar 31 750 lei +TVA/lunar către firma IMAGGIO 2020 TIM S.R.L, adică cel puțin dublu față de cât reprezentau costurile societății când făcea curățenie cu proprii angajați. Spun asta, pentru că salubrizarea acestor piețe se făcea cu 5 angajați și costuri de aproximativ 15 000 lei/lunar. Unde merg restul de bani, măi prăduitorilor? La cine rămâne „grăsimea” asta, domnule Pop?!? (Mirel Pop este actualul director general la Piețe SA -n.r.)

La fel de interesant este că aceeași firmă, IMAGGIO 2020 TIM S.R.L, firmă cu 1 singur angajat, a realizat pentru PIEȚE S.A. și „reparația” la Hala de Lactate și Carne de la Badea Cârțan, tot printr-o achiziție directă, pentru „doar” 220 970 de lei!!!

Adică o firmă cu un angajat, care în toată existența ei nu apare să mai fi fost contractată de vreo altă instituție publică, conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice, „câstigă întâmplător” 2 contracte babane la PIEȚE S.A., pe domenii total diferite, unul pe lucrări de construcție, altul pe curățenie ‼️

Doamne, ce coincidență ! Băi, dar chiar atât de proști ne credeți ? Chiar atât de tare vă ține Dominic Fritz spatele, că aveți impresia că puteți face orice ?!?

Am pus ghilimele la reparațiile de la Badea Cârțan, pentru că numai 220 970+TVA nu fac aceste lucrări realizate cu cea mai ieftină faianță de pe piață și cu vopsea dată la mișto pe pardoseală, în loc de gresie sau tarkett. Cât o fi oare parandărătul și aici ?!?

Concluzia: foamea e mare, timpul e scurt și timișorenii trebuie în același timp păcăliți cu proiecte pe hârtie, pentru a nu observa jaful care se petrece chiar în timp ce vorbim !”, a scris, marți, 21 mai, pe Facebook, Liviu Cocean.

O altă critică vizavi de lipsa oricăror investiții în piețe a fost adusă de consilierul Roxana Iliescu, după o documentare în piața din Calea Lipovei.

“Aproape 4 ani trecuți fără nicio investiție semnificativă a primarului Fritz în Piețele din Timișoara! Ce nu a făcut în 4 ani, încearcă să facă acum în campania electorală, treabă superficială- praf în ochii alegătorilor! Așa și în cazul Pieței din Calea Lipovei!”, a scris Iliescu, tot marți, pe Facebook.

Și despre alte exemple asemănătoare vom continua să vă relatăm, în zilele viitoare.