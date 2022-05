”Acu’ facem și noi rachete, așa rupți în fund cum suntem”, spune timișoreanul Dan Negru

În ultimii ani, doar două subiecte au fost de mare importanță, cel puțin în România, pandemia de COVID și războiul din Ucraina.

În tot acest timp, însă, necazurile nu au ocolit mai pe nimeni.

Copiii au fost nevoiți să își schimbe modul de a învăța, mulți însă nu au avut acces la metodele de predare din timpul pandemiei.

Multe persoane au rămas fără locul de muncă, iar războiul din țara vecină a condus la noi schimbări care se resimt pe plan mondial.

Să nu uităm că, în timp ce breaking news-urile sunt doar despre război ori vizitele unor oficiali străni pe frontul de luptă, în România, lângă noi, de-ai noștri, cad pradă disperării, își pun capăt zilelor ori își distrug viețile.

În ultimele zile, țara noastră a fost copleșită de un val de sinucideri, apărute pe un fond pe care, însă, nimeni nu l-a studiat, nu l-a luat în seamă.

Și problemele asupra cărora ar trebui să se aplece mai mulți sunt mult mai multe, după cum subliniază și

timișoreanul Dan Negru.

”Se vorbește cu mândrie pe la știri despre dezvoltarea armelor, a noilor modele de rachete sau de tunuri. Fiecare tabără își laudă armele. Suntem primitivi ca rasă. Vai de capul nostru!

Imperiul Roman și-a petrecut mai bine de jumătate din existența lui in război. China a petrecut 11 secole in război. Din 1776, de la înființare și până azi, America a avut doar 21 de ani de pace.

Acu’ facem și noi rachete, așa rupți in fund cum suntem. Și ne lăudam cu asta in breaking-news.

32,4% dintre romăni au încă wc in fundul curții. Media europeană e sub 3%!

Vreo 1000 de școli au wc-urile afară.

Ne cufurim in fundu’ curții dar avem breaking-news-uri că facem rachete.

„Atunci când puterea dragostei va depăși dragostea de putere, in lume va fi pace” -J.Hendrix”, scrie vedeta TV pe contul său de Facebook.