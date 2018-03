ACS Poli începe faza play-out şi speră să obţină cel puţin o remiză la Voluntari

Poliştii din elită încep faza play-out cu o deplasare. Băieţii lui Leo Grozavu vor juca duminică, de la ora 18, cu FC Voluntari şi speră să obţină cel puţin o remiză pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

„Au trecut trei săptămâni de când am venit la echipă, am încercat în această perioadă să ne cunoaştem mai bine. Începe play-out-ul, care este un alt campionat. Va fi o partidă dificilă la Voluntari, la fel ca restul. La debutul meu ca antrenor la Timişoara am pierdut cu această echipă sau mai bine zis i-am făcut cadou victoria, au fost multe greşeli individuale în jocul nostru.

Sper ca de această dată să fim mult mai concentraţi şi mai abili. Sunt mici probleme medicale, încercăm să-i recuperăm pe cei accidentaţi. Nu ştiu dacă Munteanu şi Cânu vor face parte din lot, Akaki are şi el probleme… Cei care se vor afla pe teren duminică vor trebui să dea totul pentru victorie.

Am avut în calcul să stăm o săptămână la Bucureşti, pentru că urmează să jucăm vineri cu Juventus, însă a căzut această variantă. Va fi o luptă strânsă între echipele din play-out, nimeni nu poate spune că este salvat. Sper să avem parte de un arbitraj imparţial, iar cel mai bun să câştige pe teren. Nu este normal să fie un arbitru din Bucureşti la un meci cu o echipă din capitală sau din Ilfov”, a punctat, vineri, antrenorul Leo Grozavu.

„Este un meci foarte greu, vrem să începem bine play-out-ul, să obţinem trei puncte sau măcar o remiză. Să facem jocuri bune ca să nu avem emoţii în viitor! Ne-a prins bine această pauză, am acumulat mult, am avut câte două antrenamente pe zi. Trebuie să fim atenţi la toate aspectele jocului şi să scoatem maximum din fiecare ocazie.

Orice punct este important, cu două victorii eşti sus, iar cu două înfrângeri ajungi la retrogradare. FC Voluntari are jucători cu experienţă care pot crea ceva din nimic. Trebuie să ne facem jocul şi să nu mai comitem greşeli. Vrem să o luăm pas cu pas, iar la final să tragem linie”, a spus şi mijlocaşul Andrei Enescu.