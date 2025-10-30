Accident rutier în Timiș. O persoană a fost rănită

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara intervin, joi, pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe DJ 591, în comuna Sânmihaiu Român.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SAJ.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme și o cifă în care se aflau doar conducătorii auto.

O singură persoană (sex masculin) necesită îngrijiri medicale, la fața locului, în stare conștientă, cooperantă.