Accident între două tramvaie, la Timişoara. Oameni răniţi

Pompierii timișeni intervin, vineri dimineaţa, în urma unui accident rutier produs între 2 tramvaie în Timisoara, P-ta Traian.

Din primele informatii, trei victime, conştiente şi cooperante, necesită îngrijiri medicale.

La locul evenimentului sunt alocate o autospecială de primă interventie si comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic, a transmis ISU Timiş.

În cele două tramvaie se aflau 25 de persoane. În urma impactului, trei victime au primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior refuzând transportul la spital.

Sursa foto: Info Trafic Timisoara-Timis / ISU Timiş

