STPT intră în colimatorul Corpului de control al Primarului Timișoarei. Dezvăluiri incendiare despre nereguli și ilegalități

Dezvăluiri incendiare despre nereguli și ilegalități la Societatea de Transport Public Timișoara au fost lansate de către consilierul local Ilie Sîrbu, în șendința CL Timișoara din 26 august 2025. Acesta a cerut explicații scrise despre activitățile directorului general adjunct Doru Mădălin Dogaru și a câtorva angajați din anturajul acestuia. În plus, consilierul local a cerut o anchetă a corpului de control al Primarului Timișoarei și suspendarea activității directorului adjunct Dogaru până la terminarea controlului și prezentarea rezultatelor.

Lista lui Sîrbu

Consilierul local a solicitat expres constituirea unei comisii care să verifice activitatea directorului general adjunct Dorin Dogaru dar și a altor angajați și suspendarea lui Dogaru din funcție pe perioada cercetărilor. Consilierul local a cerut explicații, în urma unor acuzații apărute în spațiul public dar și din surse din STPT.

“Am mai multe interpelări și doresc ca răspunsul să fie în scris. Pornind de la câteva informații publice și mai multe surse interne privind posibil nereguli în activitatea directorului adjunct al STPT, domnul Dogaru Mădălin Dorin, solicit să se demareze o anchetă internă pentru următoarele: în anii 2022-2024, domnul Dogaru a obținut venituri importante din jocuri de noroc, raportate la ANAF, dar neincluse în declarațiile de avere depuse la ANI; în procesul de casare a mijloacelor de transport, cantitățile de fier vechi raportate în documentele contabile sunt mult sub cele reale. U al treilea aspect este un caz legat de achiziția pieselor auto…s-au semnalat posibile fapte de corupție, iar în loc să fie sesizate organele de competente, domnul director adjunct ar fi forțat demisia persoanei implicate”, a declarat în plenul ședinței consilierul Ilie Sîrbu.

El a adăugat și alte detalii și a solicitat corpului de control al primarului să efectueze o anchetă la societatea de transport public.

“Solicit corpului de control al primarului, Consiliului Local Timișoara și consiliului de administrație al STPT să demareze verificări și să sesizeze organele competente, dacă este cazul, precum și prezentarea unui raport complet asupra acestor aspecte și, dacă se adeveresc cele spuse, să fie suspendat din funcție (directorul adjunct Dogaru – n.r.) până la clarificarea situației. Mai doresc o lămurire privind legalitatea unei plăți efectuate de STPT către o persoană fizică autorizată care este angajată al Societății Metropolitane de Transport Timișoara (SMTT – n.r.). Există un contract între STPT și această persoană fizică, contractul cu numărul 10 986, din luna iunie 2025, iar în acest context solicit să ni se spună detaliile privind serviciile prestate, precum și documentele justificative care atestă executarea efectivă a acestora. În plus, să ni se comunice cine a aprobat încheierea contractului și plata aferentă, precum și avizele interne care au stat la baza deciziei, dacă s-a efectuat o analiză privind posibilitatea apariția unui conflict de interese și doresc transmiterea copiei contractului, a facturii și a eventualelor rapoarte sau documente justificative care susțin plata efectuată către persoana respectivă”, a mai spus consilierul Sîrbu.

Banatul de altădată a făcut-o lată

De la SMTT s-a scurs în spațiul public copia unui contract încheiat cu Flavius Sebastian Ignea, cunoscut ca useristul cu două slujbe plătite din bani publici: funcționar administrativ la SMTT și fost referent la STPT. Ilie Sîrbu a amintit și de niște chitanțe pentru efectuarea unor plăți către angajatul la SMTT. Ignea este și influencer, fiind cunoscut pentru pagina de Facebook “Banatul de altădată”, pe carepublică texte, poze și clipuri video despre oraș dar și despre mijlocacele de transport, de la tramvaie la vaporetto, o reclamă finuț mascată.

Pagina de Facebook “Banatul de altădată” are un număr foarte mare de fani, fiind vorba de 219 000 de urmăritori. Ignea publică poze actuale și vechi din Timișoara și satele din Banat, luate de pe alte website-uri sau din cărți vechi, ori direct de pe Google Street View. În mai multe rânduri, Ignea, care pe Facebook folosește pseudonimul “Banatul de altădată”, a fost atenționat că publică imagini pentru care nu are drept de proprietate intelectuală.

După ce pagina de Facebook a crescut în audiență, el a început să se contrazică, uneori obraznic, cu cei care îi comentează la unele postări ce au caracter și conținut discutabil, în care pune în inferioritate românii prin comparație cu celelalte etnii din Banat. Aceste mesaje stârnesc controverse și chiar certuri virtuale, între internauți. Ignea are și blogul “Povești din Banat”, care însă are o audiență mult mai mică decât pagina de Facebook.

Din cele mai noi informații, noul director general al STPT, Florin Petolea, ar fi reziliat contractul cu angajatul SMTT, contract ce se pare că a fost aprobat de către directorul adjunct Dogaru. Aspectele se vor lămuri doar după ce reprezentanții Primăriei Timișoara îi vor prezenta consilierului local Ilie Sîrbu toate aceste documente, așa cum a cerut în ședința de consiliu local din 26 august 2025.

Jocuri de noroc, devalizarea STPT și multe necunoscute

Un grup organizat de angajați cu vechime sau mai noi profită de mai mulți ani de patrimoniul STPT în interes personal, motiv pentru care noul director Florin Petolea a început să ia măsuri radicale pentru a stopa furturile, falsurile și pentru a încerca să redreseze situația economică a societății de transport în comun.

Dezvăluirile privind furtul de combustibil, piese și consumabile, întârzieri ale salariilor și ale bonificațiilor, starea precară a parcului auto, lipsa asigurării CASCO la multe vehicule și o rețea de interese private, au adus STPT într-o stare economico-financiară foarte vulnerabilă.

Pe lângă acestea, este deja de notorietate cazul directorului general adjunct Dorin Mădălin Dogaru, un împătimit al jocurilor de noroc, care a omis să își treacă în declarația de avere veniturile din această activitate.

Pe 1 august, jurnaliștii de la Ziua de Vest dezvăluiau că Dogaru este membru în CA și director adjunct la STPT și, conform legilor în vigoare, este obligat, inclusiv în anul 2024 să-și publice declarația de avere. Aparent, a făcut asta, dar este incompletă, din cauză că a omis să treacă veniturile din practicarea jocurilor de noroc, Kaizen Gaming și altele, pentru care este cunoscut în cercul său de apropiați. Dorin Dogaru nu a negat cele relatate.

”Este trecut în declarația de avere pe anul acesta, dar nu s-a publicat încă. Nu știu ce relevanță are lucrul acesta. Faptul că ați vorbit dumneavoastră cu cineva care mă cunoaște și a spus că în loc de o bere, beau două sau Coca Cola, nu cred că este relevant”, declara el pentru Ziua de Vest la începutul lui august 2025.

Amănuntul este foarte relevant. Conform legilor din România, declarația privind plata taxelor și impozitelor este obligatorie pentru persoanele cu funcții de conducere, inclusiv pentru 2024. Dogaru Mădălin Dorin a plătit, din sursele noastre, pentru 2021, 2022, 2023 și 2024.

”Acestea sunt informații personale. Țin de propria mea persoană și nu văd relevanța”. Eroarea este a domnului Dogaru care nu a citit nici Codul Etic al angajatului la stat, dar mai ales, al persoanei cu funcții publice. Iată ce spune codul: ”Informațiile despre persoanele cu funcții publice devin publice”, mai declara Dogaru.

”În declarația de avere pe 2024 este trecut acest aspect (al impozitelor pe câștigurile din jocuri de noroc – nr), dar documentul este la verificat la ANI”.

Dacă este la verificat pentru 2024, de ce nu a scris în declarațiile de avere pentru anii 2023 și 2022? Agenția Națională de Integritate a fost sesizată vizavi de omisiunile din declarațiile de avere ale lui Dogaru.

Acest director – membru CA – administrator de clădire FEEA – cadru asociat la Universitatea de Vest crede că atât conducerea STPT, a Primăriei Timișoara și a UVT suferă de naivitate. ”Dacă aveți cunoștințe la ANAF, mergeți și verificați, deși aceste date sunt confidențiale, dacă credeți că ocolesc legile”, le-a mai declarat el ziariștilor de la Ziua de Vest.

Depozit subteran ascuns, deconturi fictive și alte nereguli reclamate de angajați

Alte aspecte grave din activitatea lui Dorin Dogaru la STPT, împreună cu câțiva angajați apropiați, el fiind membru în CA al societății din martie 2022, au ieșit la iveală. S-au plâns pe grupuri interne și pe forumuri chiar șoferii și angajații societății. De altfel, toate confirmă suspiciunile indicate și de consilierul local Ilie Sîrbu.

Surse din cadrul STPT au povestit despre nereguli privind asigurarea vehiculelor de transport, motiv pentru care noul director general Petolea s-a văzut nevoit să lanseze, pe 13 august 2025, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura simplificată pentru achiziția de servicii de asigurare de tip CASCO destinate autobuzelor electrice Karsan din flota societății.

Procedura este disponibilă online, cu numărul SCN1166636/13.08.2025, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor a expirat pe 25 august 2025, ora 15:00. Prin această achiziție, STPT trebuie să asigure protecția completă a autobuzelor electrice Karsan, parte din angajamentul societății de a oferi călătorilor un transport public sigur, modern și sustenabil. Activități extrem de productive în interes personal, desprinse parcă dintr-un scenariu de film, erau conduse de către inginerul Adrian B., unul dintre responsabilii cu achizițiile publice.

Aceleași surse din STPT susțin că episodul cu asigurările pentru vehicule a fost executat de către Adrian B., având girul directorului adjunct Dogaru. Întreținerea mecanică și de caroserie se face în atelierele proprii, dar vaca de muls este externalizarea către trei firme de reparații auto din Timișoara. La serviciile unei dintre ele, STPT a renunțat, după ce o anchetă internă și mesaje pe grupurile angajaților au scos la iveală faptul că Adrian B. favoriza respectiva firmă de reparații auto, mai exact se lucra cu manoperă supraevaluată sau prețul pieselor cumpărate era crescut artificial.

Angajații au relatat că în primăvara acestui an l-au reclamat directorului general pe Adrian B., care avea cheile de la un depozit subteran secret, aflat chiar sub atelierele din curtea STPT, plin cu piese folosite, dezasamblate de pe autobuzele casate. Astfel, reparațiile la firma privată de realizau doar fictiv. Firma factura către regia de transport manoperă și piese, deși în realitate se foloseau piese vechi, din magazia subterană de la care aveau cheie doar Adrian B. și încă un angajat. Situația a ajuns în atenția directorului general Florin Petolea, care a putut constata personal că acest depozit ilegal există în curtea STPT.

În ciuda acestui fapt, pe moment, protejatul lui Dogaru, Adrian B. nu a fost sancționat în vreun fel, în ciuda dovezilor privind depozitul clandestin de piese sau schemele cu facturarea fictivă. Mai mult, în primăvara acestui an, a fost avansat Inginer Departament Coordonare Transport Autobuze și i s-a mărit salariul. După scandalul aranjamentului cu asigurările pentru vehicule, conducerea Primăriei Timișoara a fost informată despre toate aceste ilegalități. În final, în cursul verii, Adrian B. a fost demis de la STPT.

Revolta șoferilor, victime sigure ale aranjamentelor subterane

Faptul că se fac reparații fictive sau cu piese vechi este cunoscută de toți șoferii, iar presa a mai relatat despre asta. Șoferii au reclamat la conducere, încă din anii trecuți, că nu e normal să bage un autobuz la reparat seara și să îl preia dimineața următoare tot cu defecțiuni ori fără frâne funcționale. Sau faptul că la o zi, două după reparație vehiculele se defectează din nou, tocmai din cauză că se foloseau piese uzate din depozitul ascuns, facturate și decontate ca și piese noi sau reparațiile se fac doar pe hârtie, însă evident că se facturează ca și când ar fost realizate.

Apoi, despre anvelopele autobuzelor, troleibuzelor sau microbuzelor, șoferii au atras des atenția că sunt foarte uzate peste norma admisă tehnic și pun în pericol șoferii, călătorii și traficul. Ei au descoperit că în acte figura achiziția de anvelope noi și manoperă de montaj, însă acestea erau tot fictive, pe vehicule fiind vechile anvelope cu sârmele ieșite prin textură.

Un astfel de incident a avut loc la sfârșitul lunii iunie 2025, când șoferii s-au plâns pe grupul intern de starea avansată de suprauzură a anvelopelor. Au dat ca exemplu, cu fotografii, un microbuz al STPT. Și cum a trecut de verificările ITP? Simplu, căci ITP-ul s-a făcut în regie proprie și microbuzul a fost declarat ca sigur pentru a circula și transporta călători pe drumurile publice.

Vestea despre revolta șoferilor a ajuns imediat și la directorul adjunct Dorin Dogaru. Informațiile fiind deja pe grupul cu angajați, Dogaru a apelat la o mișcare de dezinformare. Rapid a făcut ca potențialul scandal să ajungă la presă, cu varianta că microbuzul ar fi fost depistat ca neconform, după ce a fost oprit la un control de rutină în trafic. Surse din STPT contrazic însă informațiile date de Dogaru presei și afirmă că microbuzul nu a fost oprit la niciun control, ci s-a știut de starea anvelopelor chiar de la șoferi și angajații de pe grup, dar trecerea cu brio a ITP-ului trebuia justificată și acoperită cumva.

Noul director general este hotărât să pună capăt acestor practici. Trebuie însă evaluate și calculate prejudiciile financiare cauzate de afacerile private ale lui Adrian B. și ale celorlalți protejați din grupul acoperit de directorul adjunct Dogaru.

Istoricul achizițiilor de bunuri și servicii făcute de către STPT, prin SEAP, în ultimii ani, poate fi consultat aici: RO2490570 – SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. / Timisoara | SICAP.ai – cauta in licitatii publice. Dincolo de măsura concedierii, grupul a creat pagube materiale și prejudicii pe care directorul Florin Petolea va trebui să găsească o cale de a le recupera.

Cel mai grav este însă că se pun în pericol viețile pasagerilor, ale șoferilor dar și ale celorlalți participanți la traficul din Timișoara, șoferi, bicicliști sau pietoni prin folosirea de piese vechi, reparații fictive sau anvelope extrem de uzate. Din păcate, până acum, vina cât și responsabilitatea financiară pentru eventuale daune, în caz de accident, cade în sarcina șoferilor, care trebuie să plătească din buzunar pentru daune cauzate de cei care au devalizat STPT, unii de ani de zile.

Transportul public timișorean are nevoie de o resetare

Noul director al STPT, Florin Petolea, va trebui să impună măsuri de forță și supraveghere ca să oprească furturile și aranjamentele celor care au păgubit societatea timișoreană de transport în comun din 2021 încoace.

Ultimul director care a reușit să impună, pentru scurt timp, o disciplină la regia de transport a fost Nicolae Bitea, care a condus timp de trei ani STPT, iar în octombrie 2021 și-a dat demisia din funcție, din motive personale. În urma sa au rămas câteva realizări, dar, cel mai elocvent, un raport de audit care dovedea că societatea nu era în pierdere.

Declinul grav s-a produs în ultimii trei ani, STPT ajunând să supraviețuiască din subvenții de la bugetul local, care însumează aproximativ 85% din banii necesari funcționării.

Ce spune noul director general?

Iată cum a răspuns interpelării pe aceste subiecte, noul director general al SPTP, Florin Petolea:

”Din datele contabile ale societății rezultă că ultima casare a unor mijloace de transport de natura celor la care se face referire a fost efectuată în perioada 2018-2019. Nu avem nicio cunoștința de neregularități referitoare la aceste proceduri de casare a mijloacelor de transport. Daca aveți mai multe date referitoare la acest lucru va rugam sa ni le transmiteți pentru a face verificările necesare.

În primul trimestru al anului 2025, prin organul de control intern, respectiv Serviciul Control Intern și Control de Gestiune, a fost efectuată o verificare a activității Compartimentului Atelier Întreținere și Reparații Autobuze – verificare care s-a concentrat in special pe activitatea de reparații autobuze. Verificarea a fost finalizata cu un proces verbal de control în urma căruia NU au fost semnalate abateri grave, fiind însă dispuse câteva măsuri procedurale care să îmbunătățească procesul și să sporească gradul de eficiență și transparență cu privire la procedeele de lucru, fapt completat și de introducerea sistemului ERP implementat la nivelul societății. Aceste masuri sunt in curs de implementare, iar implementarea lor va fi finalizata pana la sfârșitul acestui an.

În privința informațiilor la care faceți referire, la data de 08.07.2025, a fost depusă la registratura STPT o cerere de demisie a unui angajat, având funcția de inginer, în cadrul secției auto prin care solicită încetarea contractului de muncă cu data de 14 iulie, prin renunțare parțială la preaviz, în temeiul art. 81, al. 7 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. Demisia este un act unilateral de voință, de care STPT a luat doar act, si nu suntem in măsura sa comentam motivele pentru care salariatul a ales sa-si dea demisia.

Având în vedere ca obiectivele de management pentru 2025 ale STPT cuprind inclusiv promovarea activității Societății, in luna iunie 2025, a fost încheiat un contract de promovare a serviciilor și imaginii STPT pe platforme de socializare. La momentul semnării nu am avut cunoștința de date privitoare la posibile situații de conflict de interese.

Imediat ce a fost cunoscută această situație, contractul a fost încetat, iar ca măsura suplimentara am început introducerea clauzelor de evitare a potențialelor conflicte de în cadrul noilor proceduri de achiziții ale STPT.”