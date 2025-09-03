Accident groaznic în România: 19 victime, dintre care trei decedate!

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident groaznic în România: 19 victime, dintre care trei decedate!

Un accident în care au fost implicate un microbuz și un autoturism, produs miercuri dimineaţa în județul Botoșani, s-a soldat cu 19 victime, dintre care trei au decedat, a anunțat ISU Botoșani.

În urma accidentului produs miercuri dimineața pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni, trei persoane și-au pierdut viața, iar o altă victimă, aflată în stare conștientă, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la UPU Iași.

Celelalte cincisprezece victime, tot conștiente, au fost transportate cu ambulanțele SMURD și SAJ la UPU Botoșani pentru îngrijiri medicale.

Două persoane au plecat de la fața locului cu mijloace proprii.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat începând cu ora 9.40, a transmis ISU Botoșani.

CITEŞTE ŞI: VIDEO! Înaintează lucrările la „tunelurile pentru urşi” de pe lotul de autostradă A1 Margina – Holdea

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: ISU Botoşani

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *