Accident groaznic în România: 19 victime, dintre care trei decedate!

Un accident în care au fost implicate un microbuz și un autoturism, produs miercuri dimineaţa în județul Botoșani, s-a soldat cu 19 victime, dintre care trei au decedat, a anunțat ISU Botoșani.

În urma accidentului produs miercuri dimineața pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni, trei persoane și-au pierdut viața, iar o altă victimă, aflată în stare conștientă, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la UPU Iași.

Celelalte cincisprezece victime, tot conștiente, au fost transportate cu ambulanțele SMURD și SAJ la UPU Botoșani pentru îngrijiri medicale.

Două persoane au plecat de la fața locului cu mijloace proprii.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat începând cu ora 9.40, a transmis ISU Botoșani.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: ISU Botoşani