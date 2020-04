Abuz asupra unui timişorean, din partea unui lucrător al Poliției locale. Filmul întâmplării şi reacţia autorităţilor

La sfârșitul săptămânii trecute, cunoscutul fotoreporter timișorean Constantin Duma a fost implicat într-un incident cu Poliția locală, un reprezentant al acesteia comportându-se abuziv și amendându-l doar pentru că a îndrăznit să-l privească.

După cum se știe, în Timișoara măștile au devenit obligatorii în spațiile închise, iar sancțiunile s-au aplicat abia de sâmbătă, 25 aprilie: Redăm întâmplarea, așa cum a fost relatată chiar de Constantin Duma, care se întorcea acasă, vinerea trecută, în 24 aprilie, și a intrat într-un supermarket pentru a-și cumpăra diverse produse necesare:

„Mă opresc la intrare, unde mă echipez cu o mănușă care este oferită pentru manipularea unor produse pe care le atingi. Aveam și masca pregătită și mă frapează de la început limbajul și forma de adresare a lucrătorului de la Poliția Locală unui cetățean mai în vârstă decât el, cu apelative cu totul nepotrivite unui om.

Surprins, mirat până la indignare de cele auzite, ridic privirea de la mănușa mea și sunt luat direct de vajnicul polițist. Voi reda în continuare dialogul pe care l-am avut cu Domnia Sa:

Pune masca pe față!, mi s-a adresat, din vârful autorității cu care a fost învestit de comunitate. Pune și pe nas, mă! O privire mi-a scăpat peste masca pe care mi-o pusesem. Bineînțeles că m-a taxat precum pe cetățeanul anterior, dar mai hotărât: Ce te uiți, mă, nesimțitule?

Poftim?, i-am răspuns dintr-un instinct. Da, ce te uiți asa, nesimțitule? Vezi de treaba dumitale, i-am zis. Mai vorbești? Nesimțitule. CAR–TEA DE IDENTI-TA-TE! A-VRA-MES-CU! A fost o solicitare legală, căreia m-am supus. I-am dat buletinul, îl aveam pregătit, împreună cu declarația legală necesară.

A plecat spre ieșire și, din ușă, mi-a strigat pe un ton răstit: La ma-și-nă! Bulversat, am ieșit din magazin și atunci am observat că un microbuz al Poliției Locale era parcat lângă magazin. În mașină mai era un lucrător, iar domnul A-VRA-MES-CU a urcat în locul șoferului și a pregătit niște documente, după care mi-a cerut „Hâr-tia!”. Am înțeles că era vorba despre declarația pe proprie răspundere. I-am înmânat-o.

– De ce tremuri, mă?

– Pentru că m-ați făcut nesimțit. Or, eu nu v-am jignit.

– Și nu ești nesimțit? Uită-te la tine!

– Eu am vorbit cu „dumneavoastră”.

– Tu ești un nesimțit și ești tu înaintea mea. Primești și amendă.

– De ce?

– Pentru că ești nesimțit. A! Un nesimțit de la presă! A observat din documentul pe care îl avea în mână că eram din presă, avea identitatea pe legitimația de presă.

– Îți dau amenda de la 500 la 1.500 de lei.

– Pentru ce?

– Pentru că pe HÂR-TIE nu scrie că mergi să-ți cumperi mâncare. Aici nu ești în DO-CU-MEN-TA-RE O-FI-CI-A-LĂ, cum scrie pe foaie.

– Vă înșelați, scrie „magazin”.

– Ți-am spus că ești nesimțit! Mai ești și obraznic!

A schimbat câteva vorbe cu colegul din mașină.

– Îți dau 500 de lei amendă!

– De ce?

– Pentru că așa vreau eu.

– Sancțiunea se dă gradual.

– Eu stabilesc gradualul. Ți-am făcut mustrare verbală, prima. A doua îți dau 500 de lei amendă. Gradual, să nu-ți dau 1.500 din prima. Ți-am spus să-ți pui masca în magazin?

– Am pus-o. Fără să comentez. Sancționarea nepurtării de mască intră în vigoare de mâine, 25 aprilie 2020.

– De ce vorbești așa reținut? Ai ceva de înregistrare? Noi oricum avem acces la imaginile pe camerele de supraveghere și o să-ți citesc pe buze tot ce ai zis.

În acel moment intervine colegul domnului A-VRA-MES-CU și stabilesc că trebuie să plece la un eveniment. Bineînțeles că mă mai «gratulează» cu un apelativ de nesimțit, îmi dă actele și pleacă în trombă.

Am rămas abătut în stradă, apăsat de cea mai cumplită molimă care a lovit omenirea de la cel de-al doilea război mondial. Sau poate doar de neputința unui om care ar trebui să facă altceva pentru cei de care este plătit. Și plătit bine”.

Marţi, au început să apară și reacțiile din partea autorităților. Însuși primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și-a exprimat părerea de rău: „Știu că a fost un incident penibil, dar, ce să facem? De atâta sunt în stare unii oameni. Iată se mai întâmplă derapaje. Domnule Duma, îmi pare rău de ce s-a întâmplat! Eu îl cunosc pe domnul Constantin Duma, e un om blând, la locul lui”.

În același timp, Poliția locală a anunțat că angajatul implicat în incident va ajunge în fața Comisiei de disciplină. Ne întrebăm, însă, câte asemenea cazuri de abuz verbal au mai fost înregistrate până acum, fără a fi cunoscute de public?